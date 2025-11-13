Limpieza
Mezclar bicarbonato y jabón blanco: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Un par de ingredientes comunes pueden hacer maravillas sin gastar de más
Los trucos de limpieza para mantener la casa limpia nunca están de más y mucho menos si son caseros. Entre todos los que existen, hay uno poco conocido, pero resulta muy efectivo. La combinación de bicarbonato de sodio y jabón blanco. Al mezclarlos, se obtiene un potente limpiador natural que puede usarse en distintos rincones del hogar.
El bicarbonato funciona como un abrasivo suave, ideal para remover suciedad difícil y neutralizar malos olores. El jabón blanco, por su parte, ayuda a disolver la grasa y facilita la limpieza.
Cómo preparar la mezcla
Ingredientes:
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de jabón blanco rallado o líquido
- 1/2 taza de agua tibia
- Mezclar y dejar reposar unos minutos
Usos de la mezcla
Esta combinación tiene múltiples aplicaciones y es perfecta para la limpieza cotidiana. Por ejemplo
- Pisos y azulejos: deja un brillo impecable y elimina la suciedad acumulada. Para usarlo se debe disolver la mezcla en un balde con agua caliente, limpiar con trapo y enjuagar con agua limpia.
- Baño: ayudar a quitar el sarro, restos de jabón y manchas de humedad. Hay que frotar el lavabo, ducha o inodoro, según lo que quieras limpiar, con una esponja o cepillo, y luego enjuagarlo bien.
- Cocina: resulta eficaz para limpiar hornallas, mesadas y piletas de acero inoxidable, eliminando la grasa más difícil. Hay que aplicarlo con una esponja sobre la superficie y dejarlo actuar 5 minutos y enjuagar.
- Ropa: blanquea, suaviza las telas y neutraliza olores, simplemente agregando una cucharada al lavado.
- Tapizados y alfombras: permite tratar manchas localizadas sin dañar las fibras aplicando sobre la mancha el producto, frotando suavemente y lo retira con un paño húmedo
Precauciones
Aunque es un método seguro, se recomienda no usar sobre aluminio ni madera. Además, es aconsejable probar la mezcla primero en una zona pequeña. Por último, siempre hay que enjuagar bien las superficies para eliminar cualquier residuo de jabón.
✕
Accede a tu cuenta para comentar