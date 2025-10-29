La formación online reduce hasta un 79% la huella de carbono por alumno

La formación online reduce las emisiones de CO₂ por alumno hasta en un 79% en comparación con la modalidad presencial, lo que se traduce en que cada estudiante que acude a un centro físico emite cuatro veces más gases de efecto invernadero que si se formara en remoto. Esta es la principal conclusión del informe «Análisis medioambiental comparativo entre la formación presencial y la formación en remoto: huella de carbono como categoría de impacto de ambos tipos», un estudio pionero presentado por la Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learning (Ancypel) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España que, por primera vez, cuantifica de forma rigurosa el impacto ecológico de los dos principales modelos educativos.

El informe se ha presentado públicamente en un acto celebrado en la sede de la CEOE con la participación de Arturo de las Heras, presidente de Ancypel; Ricardo Díaz Martín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España; y el doctor Carlos Mayo del Río, especialista en análisis de ciclo de vida y profesor universitario, quien detalló los aspectos técnicos del estudio.

Mayo explicó que «los factores de comparación entre ambas emisiones son «la emisión de carbono, principalmente debida al transporte, a la climatización y a la energía que necesitan los equipos para funcionar, seguidas de consumo de recursos, el papel, los dispositivos electrónicos también, y otro tipo de materiales, así como la gestión de residuos, los físicos, como son el papel y los plásticos, frente a los electrónicos».

Aunque el estudio ha analizado de forma exhaustiva múltiples variables, el transporte se revela como el factor más determinante. El análisis desglosó la huella de carbono en múltiples factores, desde el acondicionamiento térmico de los recintos hasta la iluminación y la ventilación.

El informe aporta un matiz clave: si bien el consumo energético por recinto es mayor en la presencialidad, al dividirlo entre los alumnos, la huella individual en aspectos como la climatización o la iluminación es menor que la de un estudiante en remoto. Sin embargo, esta honestidad metodológica refuerza la conclusión final: la eliminación de los desplazamientos diarios de alumnos y docentes representa una ventaja competitiva tan abrumadora que la huella de carbono global por alumno es «muy notablemente inferior» en la modalidad online. Esta conclusión se mantiene incluso tras haber considerado los escenarios más desfavorables para el e-learning y los más beneficiosos para la presencialidad.

En el entorno actual la sostenibilidad ya no es una opción sino una exigencia del mercado y un pilar de las políticas europeas. Por ello, este informe proporciona la evidencia empírica que el sector educativo necesitaba para liderar la transición ecológica. Los resultados posicionan la formación online no solo como una alternativa pedagógica, sino como un pilar fundamental para construir un futuro educativo más responsable con el medio ambiente. Estos datos ofrecen una base científica sólida para que instituciones, empresas y administraciones públicas diseñen e integren la sostenibilidad en sus estrategias formativas, tomando decisiones informadas que contribuyan a la descarbonización.