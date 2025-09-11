Fran Susín lo confirma: esta es la comida de Mercadona de la que está 'enamorado'

En la complicada tarea de compaginar la rutina diaria con una alimentación decente, encontrar un plato preparado que sea a la vez saludable y práctico parece casi imposible. Sin embargo, el nutricionista Fran Susín ha puesto el foco sobre un producto de supermercado que rompe esta norma: la crema de lentejas de Mercadona, una solución que conjuga conveniencia y un perfil nutricional más que correcto para el día a día.

De hecho, su principal atractivo para el consumidor medio es su capacidad para resolver una comida de forma inmediata sin caer en los errores habituales de los precocinados. Por un precio de apenas 1,70 euros, este plato se convierte en un verdadero salvavidas semanal para quienes no disponen de tiempo para cocinar pero se resisten a renunciar a una dieta equilibrada. Además, esta filosofía de combinar salud y conveniencia se extiende a otras secciones, ya que la cadena también ofrece un snack perfecto para quienes están a dieta, demostrando su compromiso con las opciones saludables.

No obstante, la recomendación profesional se fundamenta en su composición, donde priman los ingredientes naturales y reconocibles. A diferencia de otras propuestas del lineal, esta crema se elabora a base de legumbres, verduras y aceite de oliva virgen extra, destacando por la ausencia de conservantes y aditivos artificiales. Esta apuesta por la simplicidad y la rapidez también se puede encontrar en otras novedades, como el nuevo batido de Mercadona para los que buscan ahorrar tiempo y dinero, que igualmente busca facilitar el día a día.

Un perfil nutricional que convence a los expertos

Un vistazo a su etiqueta confirma las bondades del producto. El aporte de grasas es de 7,7 gramos por ración, de los cuales solo 1,3 gramos corresponden a grasas saturadas. Esta cifra se mantiene bajo control gracias al aceite de oliva virgen extra como única fuente lipídica, evitando así el uso de otras grasas vegetales de menor calidad empleadas habitualmente para mejorar el sabor.

Asimismo, el análisis de sus hidratos de carbono arroja datos igualmente positivos. Los 21 gramos que contiene provienen de las propias lentejas y verduras, lo que asegura una absorción más lenta y un mayor valor nutritivo. Es especialmente relevante que sus 4,6 gramos de azúcares son los que se encuentran de manera natural en los ingredientes, sin azúcares añadidos artificialmente durante el proceso de elaboración.

En definitiva, la crema de lentejas de la cadena valenciana demuestra que es posible encontrar en el supermercado una opción rápida que no penaliza la salud. Su equilibrio entre precio, comodidad y limpieza nutricional la posiciona como una inteligente alternativa a los ultraprocesados, facilitando una alimentación equilibrada sin necesidad de invertir horas en la cocina ni un gran desembolso económico.