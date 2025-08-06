Este es el nuevo pelotazo de Mercadona para los amantes de los batidos: te ahorra tiempo y dinero

El sector de la alimentación en España continúa su evolución, adaptándose a las demandas de los consumidores que buscan soluciones prácticas para su día a día. La incorporación de productos listos para usar se ha convertido en una constante en los lineales de los supermercados, reflejando un cambio en los hábitos de compra.

Dentro de esta tendencia, los productos congelados han experimentado un gran crecimiento, ofreciendo una alternativa duradera y accesible.

En particular, las mezclas de frutas preparadas para consumo inmediato han comenzado a ganar terreno en el mercado, facilitando la preparación de comidas y postres caseros con un esfuerzo mínimo.

El dúo de fresa y plátano que conquista las neveras de Mercadona

Un ejemplo claro de esta nueva oferta es el denominado "Dúo Congelado Fresa y Plátano", una mezcla ya preparada que se presenta en envases de 450 gramos, con un precio establecido en 2,75 euros. Este producto, que combina fresas y plátanos congelados, ha encontrado un eco importante entre la ciudadanía.

La versatilidad es uno de los principales atributos de este formato. Su presentación como un mix ya cortado y listo para usar lo hace ideal para la elaboración de batidos y smoothies, proporcionando una base nutritiva y refrescante. Los consumidores valoran la rapidez con la que se pueden preparar estas bebidas, eliminando la necesidad de lavar, pelar o trocear la fruta fresca.

Además de su uso en bebidas, este dúo de frutas congeladas se presenta como una opción conveniente para su empleo como topping en diversas preparaciones, desde yogures y cereales hasta postres más elaborados. Su formato permite añadir un toque de fruta sin la premura del consumo inmediato que exige la fruta fresca, evitando así el desperdicio alimentario en muchos hogares.

El lanzamiento de productos como este subraya la apuesta de la industria alimentaria por satisfacer las necesidades de un consumidor moderno, que prioriza el ahorro de tiempo y la comodidad. Este tipo de soluciones está diseñado para un público amplio, desde jóvenes profesionales hasta familias con niños, que buscan opciones saludables pero de fácil acceso y preparación.

Esta tendencia hacia la ultracongelación de frutas en formatos listos para usar parece ser de importancia para el sector, prometiendo expandir el catálogo de opciones disponibles en los próximos meses y consolidar un segmento de mercado que valora la eficiencia sin renunciar a una dieta equilibrada.