La Fundación Ashoka presenta en Valencia a los tres nuevos Emprendedores Sociales Ashoka 2025

La Fundación Ashoka España y Portugal presentó en Valencia a los tres nuevos Emprendedores Sociales Ashoka 2025 durante la 19ª edición del Ashoka Changemakers Day, celebrada en CaixaForum València. El encuentro reunió a más de 300 personas, líderes del cambio y representantes de distintas iniciativas sociales, y se transmitió en directo por streaming. La jornada destacó el papel de Valencia como ejemplo de resiliencia y colaboración ciudadana tras la DANA, y subrayó la importancia de la innovación y el emprendimiento social para generar soluciones colectivas a problemas cercanos.

Los nuevos Ashoka Fellows son Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción; Iván del Caz, director de Rural Citizen; y Javier Pérez, director de Political Watch. Cada uno de ellos lidera proyectos de alto impacto en distintos ámbitos: infancia vulnerable, innovación rural y participación cívica y tecnológica. Según Irene Milleiro, directora de Ashoka España y Portugal, la jornada fue “una celebración de las personas que deciden no mirar hacia otro lado, sino buscar soluciones para los problemas sociales que sienten cerca”, mostrando la fuerza de una red global de casi 4.000 Fellows en más de 90 países.

Majo Gimeno ha revolucionado la protección de la infancia hospitalizada con Mamás en Acción, una red de voluntariado emocional 24/7 que opera en 50 hospitales de 11 ciudades, con más de 5.000 voluntarios y 71.000 horas de acompañamiento a 1.500 menores. Iván del Caz impulsa la revitalización del mundo rural mediante Rural Citizen y la Matriz de Innovación Rural, que conecta comunidades, emprendedores, administraciones y agricultores.

Su modelo ha sido adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en 21 provincias y ha generado más de 100 iniciativas de desarrollo local y bioeconomía. Javier Pérez fortalece la participación ciudadana y el control democrático con Political Watch, herramientas tecnológicas y formativas que conectan a más de 300 organizaciones y se han replicado en América Latina y África, influyendo en políticas públicas y legislativas.

El evento contó también con la participación de la Fundación EDP, cuyo compromiso con la innovación social fue destacado por su directora, Vanda Martins, quien señaló que “los grandes cambios empiezan con gestos sencillos” y que la energía del cambio reside en las personas. Asimismo, se celebró un foro de diálogo moderado por Carmen Pellicer, con representantes de Fundación Horta Sud, Fundación JEA y el Comité para la Reconstrucción de Valencia, donde se abordó cómo la cooperación entre distintos sectores genera soluciones sostenibles y replicables.

El Ashoka Changemakers Day se consolida como el encuentro de referencia en innovación y emprendimiento social en España y Portugal, un espacio para inspirar nuevas alianzas, visibilizar proyectos de impacto y promover la acción colectiva frente a los grandes desafíos sociales.