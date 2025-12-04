Nueva edición de la entrega de premios «Constantes y Vitales»

laSexta, a través de su iniciativa de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a Fundación AXA, ha entregado este jueves los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud que en su 11ª edición ha tenido como ganadoras, por primera vez, a tres científicas en cuatro de sus categorías: Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas. Completando el palmarés de este año, también ha sido distinguido el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha reafirmado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, impulsando la visibilidad de los investigadores españoles y destacando el papel esencial que desempeñan. Un papel que la pandemia de la Covid-19 hizo aún más evidente al mostrar, de forma incontestable, la importancia de la investigación para nuestro futuro colectivo.

Más de una década después, la iniciativa continúa avanzando para que «la ciencia no se detenga», también a través de estos galardones, que se han consolidado como un referente de prestigio en nuestro país.

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha inaugurado el evento manifestando que: “Hace más de una década, en Atresmedia, y muy especialmente desde laSexta, decidimos que la ciencia debía ocupar un lugar central en nuestra labor de servicio público como medio de comunicación y situarla en la primera línea del discurso social”. “Lo hicimos -ha continuado- primero escuchando, que era una demanda que teníamos. Lo hicimos también convencidos de que la ciencia no era únicamente conocimiento. La ciencia es progreso, es salud, es cohesión social, es futuro. Cada avance que hoy reconocemos tiene un impacto real en la vida de las personas. Cada una de estas investigaciones significa sufrimiento evitado, enfermedades frenadas y esperanza multiplicada”.

Por su parte, la consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, Olga Sánchez, ha intervenido a continuación destacando que, “por primera vez, todas las galardonadas sois mujeres”, lo que constata que “el talento y la perseverancia no tienen género”. Ha reivindicado la importancia de la ciencia como “la herramienta más poderosa que tenemos para comprender el mundo que nos rodea, mejorar nuestra calidad de vida y afrontar los desafíos que nos plantea el futuro”, subrayando que “nos ofrece certezas en medio de tantas dudas”, al tiempo que ha señalado que es necesario combatir la desinformación, especialmente en temas de salud, mediante campañas como “Menos cuento, más ciencia”.

La ceremonia de entrega de los Premios Constantes y Vitales ha estado respaldada por Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Jose Manuel Fernández de Labastida, director de la Agencia Estatal de Investigación; Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España y Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, entre otras autoridades.

Los premios de esta undécima edición fueron fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales entre cerca de 60 candidaturas presentadas, cuyos ganadoras fueron:

Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica: Berta Sánchez-Laorden, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), por Microglial reprogramming enhances antitumor immunity and immunotherapy response in melanoma brain metastas.

El Premio Constantes y Vitales a Joven Talento en investigación Biomédica, dotado con 100.000 euros, ha sido para Amaia Cipitria Sagardia, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, especialista en Bioingeniería en Regeneración y Cáncer.

El Premio Constantes y Vitales a la Mejor Campaña en Divulgación en prevención médica ha sido para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), por «Uso racional del medicamento».

Por su parte, el galardón a la Trayectoria Científica en investigación biomédica ha sido otorgado a la doctora Núria López-Bigas, cuyo trabajo ha revolucionado el campo de la genómica del cáncer y la bioinformática aplicada a la biomedicina.

Palabras de la ministra

La ministra Diana Morant ha señalado que “la ciencia en nuestro país vive su mejor momento”, matizando que esto “no quiere decir que aquí se ha acabado todo”, porque “se puede hacer más y mejor, pero se está haciendo más y mejor que nunca”, ha remarcado.

Destacando la importancia de la inversión, ha dicho que “la receta de los recortes no es la receta para seguir avanzando”, para señalar que en 2024 el gasto público y privado en I+D alcanzó “su máximo histórico, prácticamente 24 mil millones”.

Una década apoyando la ciencia

Desde su lanzamiento en 2014, y nada más incorporarse a Atresmedia, Constantes y Vitales se convirtió en la primera iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta, impulsada junto a Fundación AXA. Desde entonces, esta iniciativa lleva más de una década impulsando la ciencia en España con acciones transformadoras. Ha liderado campañas clave como "Objetivo 2%" por una mayor inversión en I+D, la creación de la Agencia Estatal de Investigación, o la base de datos de mujeres científicas en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), que roza las 4.000 inscritas.

También ha promovido la instalación masiva de desfibriladores, luchado contra el cáncer desde diferentes iniciativas como "Todos contra el cáncer" y "Pide un deseo", visibilizado la salud mental y la igualdad en ciencia con campañas como encuentra "Chicas, la ciencia nos necesita" o "De esto hay que hablar". Además, ha destinado 1.100.000 euros al apoyo directo de proyectos científicos a través de estos premios anuales a la investigación biomédica y la prevención en salud.