Si te gusta el queso, te traemos buenas noticias: ojo al nuevo producto lácteo de Mercadona

La batalla por el paladar del consumidor ya no se libra únicamente en las tiendas de ultramarinos o en los mercados gourmet. Mercadona se ha lanzado a la conquista de un nuevo perfil de cliente, aquel que busca experiencias culinarias más complejas sin renunciar a la comodidad del supermercado. Con su última ofensiva, la cadena valenciana da un paso al frente y presenta una apuesta gastronómica de altura en una de sus secciones más populares: la de los quesos.

De hecho, la propuesta más audaz busca sorprender con una combinación de sabores poco convencional. Se trata de un queso curado de oveja que se presenta acompañado de una crema de naranja, creando un contrapunto cítrico y dulce que desafía las expectativas. Esta pieza, pensada para quienes disfrutan de los contrastes intensos, se comercializa en cuñas de unos 260 gramos, marcando una clara intención de sofisticar su oferta.

Asimismo, la cadena refuerza su surtido prémium con un queso curado que incorpora trufa negra, uno de los ingredientes más apreciados en la alta cocina. Para su elaboración se recurre a una mezcla de leches crudas de vaca, oveja y cabra, seguida de un proceso de curación mínimo de diez meses que le otorga una textura y un aroma profundos. Este lanzamiento evidencia el esfuerzo de la compañía por atraer a un público más exigente.

Una nueva dimensión para sus lineales

Por otro lado, la estrategia no deja de lado a los amantes de los sabores más puros y contundentes. Mercadona ha incorporado también un queso viejo de gran personalidad, cuya principal seña de identidad es su maduración en madera durante seis meses. Esta técnica, más propia de producciones artesanales, le confiere unos matices únicos y complejos, demostrando que la innovación también puede mirar hacia la tradición.

En este sentido, los precios de estas novedades las sitúan en la gama alta del lineal. El queso con trufa se vende a 22,36 euros el kilo, mientras que la variedad con naranja alcanza los 21,30 euros el kilo. La opción madurada en madera, por su parte, se ofrece a un precio más contenido de 14,36 euros el kilo, completando un abanico de opciones para distintos bolsillos dentro de esta nueva gama de productos selectos.

En definitiva, estos lanzamientos consolidan un plan que va más allá de la simple diversificación de productos. El objetivo final es competir con tiendas especializadas y fidelizar a un tipo de cliente que valora las nuevas experiencias gastronómicas. Con estas incorporaciones, Mercadona busca transformar la visita al supermercado en una oportunidad para descubrir sabores originales y de calidad superior.