Mercadona revoluciona la cocina: ojo a su nuevo producto

Los supermercados de las Islas Canarias se han convertido en el laboratorio de pruebas de Mercadona para su última innovación bajo la marca Hacendado. La cadena valenciana ha puesto en circulación, de momento solo en el archipiélago, una pulpa de aguacate lista para consumir, un lanzamiento a modo de ensayo con el que pretende medir la respuesta del público antes de decidir si extiende su distribución al resto del territorio nacional.

De hecho, esta propuesta busca dar una solución directa a uno de los inconvenientes más comunes de esta fruta: su rápida degradación. Quienes disfrutan del aguacate conocen bien ese momento frustrante en que, una vez abierto, su pulpa empieza a oscurecerse. Este nuevo producto de Hacendado promete eliminar no solo la tediosa tarea de pelarlo y deshuesarlo, sino también la temida oxidación del aguacate.

Para ello, la compañía ha apostado por una tarrina de 115 gramos con un producto compuesto por un 95 % de aguacate. La clave para su conservación reside en una fórmula sencilla que evita aditivos innecesarios al emplear únicamente zumo de limón, sal y extracto de acerola como conservantes naturales, garantizando así un sabor auténtico y fresco.

Pulpa de aguacate Mercadona

Más allá de la comodidad: un aliado para la salud

Y es que el valor de este preparado no se limita a su practicidad. El aguacate es conocido por ser una fuente excepcional de grasas saludables, concretamente monoinsaturadas, que juegan un papel fundamental en la protección de la salud cardiovascular. Su consumo regular ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre, lo que se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades coronarias.

Asimismo, sus propiedades nutricionales van más allá. El producto conserva un considerable aporte de fibra, un componente esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo y para generar una sensación de saciedad duradera, muy útil en dietas de control de peso. También mantiene intactas vitaminas tan importantes como la E, con su potente efecto antioxidante, y la C, que refuerza el sistema inmunitario, además de varias del complejo B, claves para el metabolismo.

Por ahora, la acogida de los consumidores canarios será el termómetro que mida el éxito de la iniciativa. El futuro de esta pulpa de aguacate en el resto de los lineales de España dependerá de la acogida del público en esta primera fase de prueba, una estrategia habitual de la cadena para asegurar que sus novedades responden a una demanda real del mercado.