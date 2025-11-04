Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja, que ya ha sido detenida

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza supuestamente a manos de su pareja, que ya ha sido detenido, según confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José.

E crimen se ha cometido a primera hora de este martes y el presunto autor habría utilizado un arma blanca.

La última víctima mortal por violencia de género en Aragón fue el pasado mes de julio en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, cuando una mujer fue asesinada por su expareja en la tienda que ambos regentaban.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.