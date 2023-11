Haz esto para maximizar la eficiencia de la calefacción en tu hogar y ahorrar en la factura de luz

Cuando el frío se hace presente, es imprescindible tener los radiadores funcionando al 100%. La mugre se ha ido acumulando durante todo el año y ahora no es nada fácil deshacernos de ella. Los radiadores, con su intrincado diseño, tienen muchos rincones escondidos, inalcanzables para nuestra bayeta y, en especial, un sistema de tuberías que también necesita algunos mantenimientos.

Mejor antes de que llegue el frío

Estos electrodomésticos se convierten en una de las mayores trampas de polvo y suciedad de nuestro hogar. Además, los residuos acumulados pueden obstruir el funcionamiento del aparato, volviéndolo menos eficiente. Por ello, es una excelente idea mantener una limpieza regular y realizar una limpieza más exhaustiva antes de que el frío nos obligue a encenderlos. Pero, ¡ojo!, esto no es lo principal para mejorar su eficiencia.

Un correcto mantenimiento de los radiadores puede multiplicar su eficiencia | Fuente: ri / Pixabay La Razón

Un aspecto fundamental para aprovechar al máximo los radiadores y lograr un notable ahorro en las facturas de luz, es llevar a cabo el proceso de purga del aire atrapado en el sistema. Este aire puede mermar la eficiencia del radiador, por lo que es esencial eliminarlo. Al purgar el aire, estamos aliviando la presión acumulada en el sistema de calefacción, permitiendo que el calor generado por el radiador se libere y se distribuya de manera más rápida y eficiente, otorgando un calentamiento más efectivo del espacio. A continuación, te explicaremos detalladamente cómo realizar este proceso de manera sencilla y rápida:

Cómo purgar el sistema

Después de estar parados durante el verano, las tuberías de los radiadores se llenan de bolsas de aire que pueden reducir considerablemente su rendimiento, así como aumentar su consumo. Un signo claro de que el sistema necesita una purga es que comiencen a aparecer ruidos extraños, como gorgoteos. Otra forma práctica de saber cuándo es necesaria una purga es si al tocar el radiador, la parte de arriba está más fría que la de abajo. Este fenómeno ocurre porque las burbujas de aire tienden a subir, dejando esas zonas más frías. Recuerda también que existe un tipo de radiador automático, que no necesita purgarse manualmente ya que el aire se expulsa por sí solo.

Lo ideal es purgar los radiadores antes de que los necesitemos, pero si aún no lo hemos hecho, no hay que preocuparse, porque siempre podemos hacerlo. Además, purgar un radiador es bastante sencillo. Lo primero es asegurarse de que el aparato está frío, para que la bomba de la caldera no mueva el agua y el aire del interior. Cuando no hay movimiento, el aire se queda en la parte superior del radiador, facilitando la tarea.

Una manera de ahorrar es cerrar los radiadores de las habitaciones que no se usen y cerrar la puerta para que no entre el calor de las demás estancias Dreamstime La Razón

Después, cerraremos las llaves de paso del agua del radiador. Cerraremos primero la llave más cercana a la caldera y después la que está más lejana. De esta forma, conseguiremos detener el agua en el sentido del sistema. Coloca un recipiente en el suelo para recoger el agua y utiliza una llave inglesa de las medidas adecuadas o un destornillador de punta plana, para girar la válvula de purgado de la parte superior del radiador. Ciérrala una vez comience a salir agua sin gorgoteos. Esa será la señal de que ya ha salido todo el aire del interior.