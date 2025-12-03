Por qué están pidiendo colocar sal en la puerta de entrada del hogar

En muchos hogares se ha vuelto habitual encontrar un pequeño recipiente con sal junto a la puerta de entrada. No se trata de un descuido en la cocina ni de una excentricidad decorativa: según el Feng Shui, este gesto sencillo tiene un significado concreto y está ligado a la manera en la que circula la energía dentro de la casa.

El Feng Shui es una filosofía de origen chino que pone el foco en la ocupación consciente y armónica del espacio con un objetivo claro: favorecer una influencia positiva sobre las personas que lo habitan. Esta práctica milenaria busca que la energía vital fluya por todo el hogar y se alinee con el bienestar, la salud y la abundancia de quienes viven en él.

Para lograrlo, combina distintos elementos y propone rituales en los que se recurre a objetos cotidianos. Según esta corriente, a través de estos gestos se puede propiciar la riqueza y atraer la prosperidad. Entre esos elementos habituales se encuentra la sal.

Dentro del Feng Shui, la puerta principal no es solo un acceso físico. Se la considera la llamada 'boca del chi', es decir, el punto por el que la energía entra en la vivienda. Por ese lugar, de acuerdo con esta visión, pueden penetrar tanto influencias positivas como negativas.

La entrada se interpreta además como el espacio simbólico en el que llegan las oportunidades y en el que se bloquean las llamadas malas vibras. Por ese motivo, la zona del umbral adquiere un papel central en muchos de los rituales asociados a esta filosofía.

El papel de la sal en el hogar

La sal, más allá de su uso culinario, se utiliza en distintos rituales relacionados con la prosperidad y la abundancia en el hogar. Es habitual que se coloque en diversos puntos de la casa y, en particular, junto a la puerta principal.

Según el Feng Shui, si se sitúa un recipiente con sal en ese lugar, este actúa como un filtro energético constante que protege la vivienda. Se considera un elemento crucial por sus supuestas propiedades espirituales y se le atribuye la capacidad de absorber y neutralizar energías negativas y densas.