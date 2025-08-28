Un influencer británico acaba evacuado tras internarse ilegalmente en el Amazonas y quedarse atrapado allí 18 días

Un joven británico, Callan Bole, ha capturado la atención mundial tras revelar una experiencia extraordinaria que mezcla aventura, imprudencia y controversia. A través de su cuenta de TikTok, el aventurero de 25 años originario de Stockton-on-Tees, Reino Unido, ha contado su increíble historia de supervivencia en la selva amazónica. Su viaje habría comenzado con un vuelo desde Colombia hacia una remota región indígena de Brasil, donde un simple contratiempo transformaría su expedición en una odisea de 18 días marcada por desafíos inesperados y tensiones culturales.

Durante su estancia, Bole habría tenido que experimentar las complejidades de la vida amazónica, enfrentando no solo desafíos naturales sino también las consecuencias de su propia falta de preparación. Las comunidades locales lo acogieron con hospitalidad, ofreciéndole refugio y alimento, a pesar de que él utilizó un lenguaje despectivo para referirse a sus hogares.

Un viaje entre la supervivencia y la controversia

La situación de Bole rápidamente escaló más allá de una simple aventura turística. Los expertos en derechos indígenas señalaron los riesgos de su incursión ilegal en territorios reservados, destacando no solo el peligro personal sino también el potencial impacto en las comunidades locales.

Sin provisiones y sometido a condiciones extremas, Bole se vio obligado a sobrevivir bebiendo agua del río y dependiendo de la generosidad de los habitantes locales. Su supervivencia dependió íntegramente de la ayuda de las comunidades que inicialmente había menospreciado.

La intervención de un avión militar finalmente lo rescató, trasladándolo a un hospital y posteriormente de regreso a Reino Unido. A pesar de perder peso y sufrir múltiples picaduras de insectos, Bole manifestó su deseo de repetir la experiencia, revelando una actitud que ha generado más críticas en redes sociales donde la comunidad internacional ha sido unánime en su crítica, acusando a Bole de mantener una perspectiva colonial e irrespetuosa hacia las comunidades indígenas que lo auxiliaron en su momento más crítico.