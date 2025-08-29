Un inmigrante degolla a un perro en plena calle en Italia: los vecinos sospechan que quería comérselo

Un inquietante suceso ha conmocionado a la comunidad de Naro, en la provincia de Agrigento, tras el despiadado asesinato de Merlino, un perro querido por los residentes. El animal fue degollado en plena calle, ante la mirada atónita de varios transeúntes, quienes rápidamente alertaron a las autoridades locales. El incidente ocurrido al amanecer ha provocado una profunda consternación, recordando a Merlino como un can amigable que convivía pacíficamente en el pueblo. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un sospechoso de 27 años, originario de Mali, con antecedentes de comportamiento violento hacia animales.

Las palabras de Enrico Rizzi, reconocido activista por los derechos de los animales, han resonado con fuerza: "La semana pasada, el sospechoso ya había herido a otro perro arrojándole aceite hirviendo, y esta mañana ha asesinado a Merlino". La indignación se ha extendido rápidamente, generando una ola de repudio en redes sociales.

Una ola de indignación

El alcalde de Naro, Milco Dalacchi, ha emitido una declaración oficial manifestando su preocupación por el caso. Ha destacado que la administración ha estado en contacto permanente con las fuerzas del orden para gestionar la situación. "Lo que debemos lamentar es la vida de un ser inocente", ha dicho, refiriéndose a Merlino como una víctima de un acto completamente inhumano.

La administración municipal ha considerado la posibilidad de iniciar un procedimiento de expulsión, argumentando que la permanencia del acusado podría representar un riesgo para la comunidad. Dalacchi ha intentado proporcionar ayuda y alimentos básicos al detenido, quien sorprendentemente habría rechazado cualquier tipo de asistencia.

El refugio Hope de Agrigento ha iniciado una campaña para exigir justicia por Merlino. "Vivió libre durante años, querido por los ciudadanos", han manifestado los responsables del albergue, quienes se han comprometido a presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

La difusión de la fotografía de Merlino en redes sociales ha generado una ola de apoyo y solidaridad. Numerosos internautas han expresado su deseo de justicia y protección para animales en situaciones vulnerables, remarcando la necesidad de un diálogo más profundo sobre el bienestar animal.