«La inteligencia emocional de los jóvenes en el mundo laboral será clave frente a la IA»

Experta en marca personal, inteligencia emocional y destrezas digitales, Ami Bondía es formadora especialista en nuevas habilidades ante un mercado laboral cambiante. Desde los 15 años su sueño era trabajar con Alejandro Sanz, y a los 26 consiguió ser su jefa de prensa. Escritora, da conferencias en las que pone especial hincapié en los jóvenes, y en las que de forma vital y optimista les ofrece sus consejos para triunfar.

¿Cuáles cree que son las habilidades más importantes que los jóvenes deben desarrollar para destacar en el mercado laboral actual?

En el mundo actual, donde la tecnología y la incertidumbre avanzan a un ritmo vertiginoso, los jóvenes necesitan desarrollar una combinación de habilidades que les permita adaptarse y destacar. La resiliencia y la determinación son esenciales porque el éxito no llega de inmediato, y saber gestionar los fracasos y seguir adelante marca la diferencia. También es clave el autoconocimiento, ya que solo cuando sabemos quiénes somos y qué nos motiva podemos tomar mejores decisiones y construir una trayectoria profesional alineada con nuestra esencia.

Por otro lado, la capacidad de comunicación es fundamental. No basta con ser bueno en algo; hay que saber transmitirlo y conectar con los demás. Hoy en día, la marca personal se construye a través de la comunicación, ya sea en entrevistas de trabajo, redes sociales o interacciones profesionales. Y, por supuesto, la mentalidad de aprendizaje constante es imprescindible. Vivimos en un mercado laboral en el que lo que hoy es una profesión con futuro, mañana puede quedar obsoleto. La clave está en la curiosidad y la capacidad de reinventarse.

En un mundo cada vez más digital, ¿cómo pueden diferenciarse y construir una marca personal propia?

La clave para diferenciarse en un mundo digital es la autenticidad. Muchas personas intentan encajar en lo que creen que se espera de ellas, pero lo que realmente genera impacto es ser uno mismo. Construir una marca personal empieza por entender qué nos hace únicos, cuáles son nuestras fortalezas y qué valor podemos aportar a los demás.

A partir de ahí, es importante comunicarlo con estrategia y coherencia. No se trata de estar en todas las redes sociales, sino en aquellas que realmente nos ayuden a proyectar nuestra imagen profesional. También es esencial aportar contenido de valor, compartir experiencias y generar conversaciones que conecten con las personas. Cuando logramos transmitir nuestro mensaje de manera genuina, dejamos una huella en la mente de los demás.

¿Qué importancia da a la inteligencia emocional en este proceso?

La inteligencia emocional es la base de todo. Nos permite gestionar nuestras emociones, entender las de los demás y comunicarnos de manera efectiva. En el ámbito profesional, una persona con inteligencia emocional sabe afrontar la presión, resolver conflictos y liderar con empatía. Además, en un mundo donde la inteligencia artificial está avanzando rápidamente, lo que nos diferenciará como profesionales será precisamente nuestra capacidad de ser humanos.

¿Cree que el sistema educativo actual prepara a los jóvenes para el mercado laboral? ¿Qué cambiaría en la educación para mejorar esta preparación?

El sistema educativo sigue enfocado en la memorización de contenidos, pero no en el desarrollo de habilidades esenciales para la vida y el trabajo. Nos enseñan matemáticas, lengua e historia, pero no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, a comunicarnos eficazmente o a desarrollar una mentalidad de crecimiento.

Para preparar mejor a los jóvenes, es fundamental integrar el desarrollo de la inteligencia emocional, fomentar la creatividad y enseñar habilidades digitales y de marca personal. También es importante cambiar la visión del error: en vez de castigarlo, deberíamos verlo como parte del aprendizaje. El mundo laboral no premia a quienes nunca fallan, sino a quienes saben aprender y evolucionar con cada experiencia.

Con tanta desinformación, ¿cómo pueden aprender a comunicar de manera efectiva y responsable?

Hoy en día, el acceso a la información es más fácil que nunca, pero eso también significa que hay más desinformación. Por eso, es fundamental aprender a filtrar lo que consumimos y lo que compartimos. Antes de difundir cualquier contenido, hay que verificar la fuente y contrastar diferentes perspectivas. Además, la comunicación efectiva no solo implica transmitir información, sino hacerlo de manera clara, empática y responsable.

También es clave desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentar con datos y respeto. Las redes sociales han dado voz a todo el mundo, pero debemos recordar que nuestras palabras tienen impacto en los demás. Saber comunicar con conciencia es una habilidad que marcará la diferencia en cualquier ámbito profesional.

¿Las redes sociales ayudan o sirven para discriminar según qué perfiles?

Las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para dar visibilidad a talentos y proyectos, pero también pueden generar desigualdades y comparaciones poco saludables. Depende del uso que les demos. Si las utilizamos con conciencia y propósito, pueden ayudarnos a crear conexiones, aprender y compartir nuestro mensaje con el mundo. Sin embargo, si caemos en la trampa de buscar validación externa o enjuiciar a los demás, pueden convertirse en un espacio tóxico.

Por eso, es importante usarlas desde la autenticidad y sin miedo a mostrarnos tal como somos. La verdadera influencia no se mide en likes, sino en el impacto positivo que generamos en los demás.

¿Qué consejo daría a un joven que siente que no tiene oportunidades en su entorno?

Que no limite su futuro por las circunstancias que le rodean. Hoy en día, gracias a la tecnología, las oportunidades pueden estar en cualquier parte del mundo. Si un joven siente que en su entorno no hay opciones, debe buscar más allá: formarse online, conectar con personas que puedan ayudarle y salir de su zona de confort.

El talento, sin visibilidad ni acción, se desperdicia. Es fundamental moverse, atreverse a probar cosas nuevas y rodearse de personas que inspiren y motiven. Y, sobre todo, no rendirse. Cada pequeño paso puede abrir una puerta a un camino inesperado.

¿Cómo manejar el miedo al fracaso cuando se intenta construir una carrera o emprender un proyecto?

El miedo al fracaso es natural, pero hay que entender que fallar no es lo contrario al éxito, sino parte del camino hacia él. De hecho, las personas que más han triunfado en la vida han sido las que han fracasado más veces, porque cada error les ha enseñado algo valioso.

Lo importante es cambiar la mentalidad: en vez de preguntarnos "¿y si me sale mal?", preguntarnos "¿y si me sale bien?". Rodearnos de personas que nos impulsen también es clave. Tener un entorno de apoyo puede marcar la diferencia a la hora de afrontar retos con confianza.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de su trayectoria que cree que puede inspirar a las nuevas generaciones?

Uno de los aprendizajes más importantes de mi vida lo tuve cuando conseguí trabajar con Alejandro Sanz. Desde los 15 años soñaba con formar parte de su equipo, y durante diez años envié currículums sin obtener respuesta. La mayoría de la gente me decía que era imposible, que me enfocara en algo más realista, pero yo tenía claro que si quería conseguirlo debía insistir. Finalmente, a los 25 años me llamaron para hacer prácticas en su oficina de management y, un año después, ya era su jefa de prensa. Esa experiencia me enseñó que, cuando tienes un sueño y trabajas con foco, constancia y pasión, las oportunidades terminan llegando. Pero también aprendí que no basta con desear algo, hay que prepararse, estar atento y, sobre todo, no rendirse a la primera dificultad. Muchas veces, lo que marca la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes no es la capacidad de seguir adelante cuando todo parece ponerse en contra.

Años después, viví otra experiencia que me dio un aprendizaje aún más profundo. En 2022, de la noche a la mañana, pasé de dar conferencias y vivir con intensidad a estar en una UCI, conectada a una máquina, sin poder moverme ni hablar. Me diagnosticaron una mediastinitis, una infección con un 70% de mortalidad. En solo cinco días tuve que pasar por cuatro operaciones a vida o muerte y, cuando desperté, mi cuerpo estaba completamente atrofiado. Tuve que aprender de nuevo a respirar, a andar y, contra todo pronóstico, a recuperar mi voz.

Si con Alejandro Sanz aprendí que la determinación es clave para alcanzar los sueños, con esta experiencia aprendí que la vida es un regalo que puede cambiar en un instante y que lo único que realmente tenemos es el presente. Descubrí la importancia de la resiliencia, de la gratitud y de rodearme de personas que me impulsaran a seguir adelante cuando todo parecía perdido.

Hoy, después de haber superado ese reto, puedo decir que mi mayor aprendizaje es que la verdadera fuerza no está en lo que conseguimos, sino en cómo nos levantamos cuando la vida nos golpea. Y que, al final, lo que realmente importa no es lo que logras, sino cómo vives cada día y el impacto positivo que dejas en los demás.