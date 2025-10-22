Intervenida en las costas de Lisboa una embarcación de alta velocidad con una carga de 2.400 kilogramos de cocaína

La Policía Nacional, gracias a la colaboración internacional, han intervenido en las costas de Lisboa una embarcación de alta velocidad con una carga de 2.400 kilogramos de cocaína. La embarcación se encontraba esperando apoyo técnico de otra parte del entramado criminal asentado en Portugal. En las próximas horas se recibirá en el puerto de A Coruña a bordo de un buque francés tanto a los detenidos como el estupefaciente recuperado.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se inició el pasado viernes tras recibir, gracias a la colaboración y cooperación internacional, una información de la Drug Enforcement Administration –DEA- acerca de la posible existencia de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína a través del Océano Atlántico hacia España.

Avanzadas las pesquisas, la UDYCO Central logró ubicar una embarcación de alta velocidad con tres motores y 12 metros de eslora al oeste de Portugal, la cual tenía problemas técnicos y se encontraba a la espera de recibir apoyo de la otra parte de la organización criminal afincada en el país luso.

Pocas horas después, la madrugada del día siguiente, a pesar de que trataron de deshacerse de todo el estupefaciente tras emprender la huida por ser descubiertos por las autoridades francesas, se logró la interceptación de la lancha así como la recuperación de 2.400 kilogramos de cocaína y la detención de los cuatro tripulantes.

Durante el dispositivo policial establecido para el traslado de la embarcación, se comprobó su estado precario provocando finalmente el hundimiento de la misma durante su remolque.

Finalmente la operación culminó con el arresto de cuatro hombres como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

En la mañana de hoy tanto la droga como los detenidos serán trasladados al puerto gallego de A Coruña para la continuación de las diligencias.