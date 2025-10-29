Investigan a dos alumnas de 12 años por una presunta agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava ha abierto una investigación por una presunta agresión sexual a una niña de 6 años que habría sido cometida por dos compañeras de 12 años e un colegio público de Vitoria.

Según adelanta el Correo, los hechos podrían haberse producido entre finales de septiembre y comienzos de octubre, tanto durante los recreos como en el horario de comedor, dentro de las instalaciones del centro escolar.

Fuentes del Departamento vasco de Educación han señalado a EFE que no ofrecerán información "mientras se están realizando las comprobaciones e investigaciones correspondientes".

El mismo departamento ha pedido ""máximo cuidado" y respeto a la confidencialidad" en el tratamiento de la información, dado que todas las personas son menores de edad.

El informe preliminar forense apunta a que pudo existir una agresión sexual. La menor afectada fue atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre, donde se activó el protocolo por agresión sexual y se comunicaron los hechos a la autoridad judicial.

La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso debido a que las dos presuntas agresoras tienen 12 años.