Un joven de 32 años cumple el reto de comer 700 días seguidos comida rápida: estos son los resultados

Un hombre de 32 años ha compartido en Reddit un inusual experimento alimenticio que despierta la atención y preocupación de los profesionales de la salud. Su relato describe una dieta exclusiva de comida rápida mantenida durante un periodo prolongado.

El protagonista afirma mantener un consumo diario de aproximadamente 2.000 calorías, centrándose principalmente en productos de cadenas de restauración rápida como McDonald's, Taco Bell y KFC.

Su patrón alimentario consiste en una única comida abundante al día, generalmente compuesta por un Big Mac, nueve Chicken McNuggets, patatas fritas grandes y salsas. Complementa su ingesta con bebidas energéticas y refrescos, evitando desayuno y cena.

Su salud general parece no haberse deteriorado

Los especialistas advierten sobre los riesgos de una dieta carente de diversidad nutricional. El NHS (National Health Service) recomienda un consumo diario de alrededor de 2.500 calorías para hombres, enfatizando la importancia de una alimentación equilibrada.

El Eatwell Guide sugiere incorporar cinco raciones diarias de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, proteínas variadas y mantener una hidratación adecuada. Estos lineamientos contrastan significativamente con el régimen alimenticio descrito por el usuario.

El protagonista reporta un peso de 66 kg y un IMC de 20,8, que técnicamente se considera dentro de parámetros normales. Sin embargo, los expertos subrayan que los efectos a largo plazo de una dieta basada exclusivamente en comida rápida pueden no ser inmediatamente visibles, pues enfatizan que este testimonio no debe interpretarse como un modelo nutricional a seguir. La calidad de los alimentos es tan crucial como su cantidad, y una dieta restrictiva puede comportar riesgos significativos para la salud.