Un joven de Haro muere atropellado en la N-232 después de sufrir un accidente

Un joven de 30 años, vecino de Haro, falleció la noche del martes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-232, a su paso por el término municipal de Rodezno.

El conductor logró salir del vehículo, pero, posteriormente, fue atropellado por un segundo turismo que circulaba por vía y murió tras ser atendido por una ambulancia en el lugar del suceso.

Según informa el SOS Rioja en su página web, a las 21:45 horas se recibió aviso de una salida de vía de un vehículo en el punto kilométrico 448 de la N-232, en Rodezno. En este accidente estuvieron implicados dos vehículos, uno de los cuales se salió de la vía y volcó sobre la calzada.

Tras salir del vehículo volcado, el conductor fue atropellado por el segundo turismo, perdiendo la vida en el lugar del accidente.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informó a la Guardia Civil y se movilizaron a los Bomberos del CEIS Rioja y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.