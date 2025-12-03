¿La tapa del váter debe estar abierta o cerrada? La contaminación por bacterias y virus no es el único peligro

A menudo, dejar la tapa del inodoro levantada es motivo de debate recurrente en muchos hogares.

Cierto es, que para evitar la contaminación por bacterias y virus, lo ideal es mantenerla cerrada. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que esta no es la única razón para bajarla.

¿Puede matarnos no bajar la tapa del retrete?

Quizá la pregunta es un poco exagerada, sin embargo, tampoco anda desencaminada.

Profesionales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), una agencia reguladora estadounidense creada para proteger a los ciudadanos del riesgo de lesiones o muerte derivadas del uso de productos de consumo, enfatizan que mantener la tapa cerrada es una necesidad que va más allá de los gérmenes. Es una cuestión de seguridad.

En 2002, el gobierno de Estados Unidos advirtió a las familias sobre casos de ahogamientos en letrinas. "Los inodoros no pueden pasarse por alto como un peligro de ahogamiento en el hogar. El escenario típico es que un niño menor de tres años se caiga de cabeza en el inodoro."

"La CPSC recibió informes de 16 niños menores de 5 años que se ahogaron en inodoros entre 1996 y 1999", informó la agencia.

Una fuente de contaminación oculta

Una tapa de inodoro bajada es sinónimo de higiene, ya que evita que partículas microscópicas y gotitas de suciedad se liberen al ambiente. No obstante, los especialistas aseguran que, si bien esta precaución es positiva, esta no es suficiente.

Lo más importante para un uso seguro es desinfectar la taza del inodoro con regularidad.

No bajar la taza del baño puede causar problemas de salud al dispersar patógenos en el aire. Al tirar de la cadena sin bajar la tapa, se generan aerosoles que pueden contener bacterias y virus como E. coli o norovirus, los cuales pueden contaminar superficies cercanas como cepillos de dientes y toallas, las cuales usamos con regularidad.

Cuidado con las mascotas

Quienes tengan mascotas también deber recordar mantener la tapa del inodoro bajada para evitar que estas beban el agua.

Además de contener bacterias y otros patógenos, el agua puede contener residuos tóxicos de productos de limpieza.

Cómo de desinfectar tu baño: mitos y verdades

A la hora de limpiar el baño se necesitan productos fuertes, que eliminen todo tipo de restos, incluso los que no son visibles.

Es por eso que se recomienda el uso de productos desinfectantes como lejía (cloro) o amoniaco (diluido) en superficies como el inodoro, la ducha y el lavabo, dejándolos actuar el tiempo recomendado por el fabricante.

Para limpiar el inodoro, rocía el producto, deja actuar unos minutos, y luego frota con la escobilla antes de enjuagar.

Además, es importante asegurase de ventilar bien la estancia y usa guantes.

Mucha gente aconseja mezclar cloro con vinagre, sin embargo, esto libera cloro gaseoso, un gas altamente tóxico que puede causar problemas respiratorios, quemaduras y daño en los ojos.

Normalmente, cada producto de limpieza funciona mejor por sí solo, y mezclar el cloro con ácidos a menudo neutraliza su componente alcalino.