Qué hacer en Madrid el Día de la Constitución: eventos, mercadillos y planes navideños para todos

Si te quedas en Madrid el puente de diciembre, la ciudad está en modo Navidad total: luces encendidas, mercadillos a pleno rendimiento y una agenda llena de planes para todos los gustos. Desde clásicos de siempre hasta propuestas más especiales, aquí van seis ideas para exprimir el Día de la Constitución en clave festiva.

1. Perderse por el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Un clásico que no falla. La Plaza Mayor se llena de casetas con figuras de Belén, adornos, luces y artículos de broma, en un ambiente 100% navideño. Es planazo ir a curiosear, comprar algún detalle para el árbol y rematar con un bocadillo de calamares o unos churros con chocolate por la zona.

2. Patinar en la gran pista de hielo de Madrid On Ice

En el estadio del Atlético de Madrid se instala una de las pistas de hielo más grandes de Europa, con música, espectáculos para peques, zona infantil y área gastronómica. Ideal si quieres un plan activo y muy familiar, con ambiente de "parque de invierno" bajo techo.

3. Pasar la tarde en Mágicas Navidades de Torrejón

A un salto de la capital, este recinto se ha ganado el título de "parque de la Navidad": figuras luminosas gigantes, belén a tamaño real, pista de hielo sobre un lago, atracciones, espectáculos y mercado navideño. Perfecto si te apetece un día completo entre luces, fotos y villancicos.

4. Ir de compras (muy cuidadas) al Christmas Market del Only YOU

En el Only YOU Boutique Hotel se celebra un mercado efímero con marcas de diseño, joyería, decoración y regalos especiales, todo en un ambiente muy cuidado y perfumado al detalle. Además suelen organizar talleres creativos(coronas, velas, flores…) que convierten la visita en algo más que “ir de compras”.

5. Ver Cuento de Navidad en el teatro

Para una tarde tranquila y familiar, el montaje de "Cuento de Navidad" en un teatro madrileño rescata la historia de Dickens: el señor Scrooge, los fantasmas de la Navidad y el mensaje de compartir y cuidar a los demás. Es de esas obras que funcionan igual de bien para niños y adultos y ayuda a entrar de lleno en el espíritu navideño.

6. Disfrutar de un concierto Candlelight a la luz de las velas

Si buscas algo diferente, los conciertos Candlelight combinan música en directo con salas iluminadas por cientos de velas LED: bandas sonoras, clásicos del cine o tributos a artistas pop en hoteles, palacios o teatros de Madrid. Un plan más tranquilo y sensorial para cerrar el día de fiesta de forma especial.