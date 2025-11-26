Si lavas las cortinas una vez al año, estás cometiendo un gran error: cada cuánto tiempo se debería hacer

Lavar las cortinas es una tarea que suele olvidarse, dentro de la larga lista de quehaceres de casa, no es la primera. Sim embargo, se le debería prestar más atención para mantener un ambiente saludable en casa.

Las cortinas actúan como barreras para el polvo, para los guisos; todos los olores de la cocina van ahí, por lo que su mantenimiento es esencial para una buena calidad del aire interior.

¿Cada cuánto hay que lavar las cortinas?

Este aspecto depende de varios factores: el tipo de tela, su ubicación, pero en general los expertos en limpieza y cuidado del hogar recomiendan lavarlas al menos cada seis meses.

Si vives en un lugar donde hay mucha polución, tienes mascotas o alguien en casa sufre de alergias, se deberían lavar con más frecuencias. Lo más aconsejable es hacerlo cada tres meses.

¿ Cómo lavarlas?

Lo primero que hay que hacer es quitarle los ganchos y sacudir la cortina, esencial para eliminar la mayor cantidad de polvo posible. El segundo paso sería mantenerlas en remojo en una solución de agua tibia con un producto blanqueador, el mejor es agua oxigenada, bicarbonato de sodio y vinagre o limón, durante al menos una hora.

Tras el blanqueado, lava las cortinas en la lavadora usando un ciclo suave y agua fría, clave para evitar daños en la tela. Añade detergente y, si lo prefieres, más de tu mezcla blanqueadora para reforzar el efecto. El detergente es importante que sea suave, para prendas delicadas para no dañar la tela

El último paso es dejarlas secar al aire libre, lo mejor es que no estén mucho tiempo mojadas dentro de la lavadora, se deben colgar al instante y preferiblemente al sol para que ayude al efecto blanqueador. Además, trata de colgarlas bien para evitar el mayor número de arrugas.

En el caso de quedarse alguna arruga, consulte la etiqueta para ver si se pueden planchar, y si es posible, hazlo a la temperatura más baja recomendada y por el reverso.