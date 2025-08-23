Localizado en un acantilado de Llanes (Asturias) el cuerpo sin vida de un madrileño de 65 años

La Guardia Civil ha localizado este viernes en un acantilado del municipio asturiano de Llanes el cuerpo sin vida de un hombre madrileño de 65 años. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para la práctica de la autopsia. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes instruye diligencias.

Según ha informado la Benemérita, a primera hora del día se personó en el Puesto de la Guardia Civil de Llanes un vecino informando de que desde las 12 horas del pasado miércoles no sabía nada de su amigo, un hombre de Madrid de 65 años que llevaba una temporada viviendo con él y con su esposa.

Explicó que había salido de casa a dar "una vuelta" y desde entonces no sabían nada de él. Tampoco podían localizarlo porque tenía el teléfono apagado.

A las 16 horas se inició dispositivo de búsqueda, y tras ser localizado el vehículo del desaparecido en las inmediaciones del acantilado del Paseo de San Pedro de la localidad de Llanes, se perimetró la zona para centrar la búsqueda en las inmediaciones, en dispositivo participaron Guardias Civiles de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Llanes, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña -Greim-de Cangas de Onís y la U.A -Unidad Aérea- de la Guardia Civil del Principado de Asturias,.

A las 18:25 horas el helicóptero de la Guardia Civil y personal del Greim localizaron el cuerpo sin vida de la persona desaparecida en el fondo del acantilado, sobre una piedra, siendo iniciado el dispositivo de rescate, izado y traslado a helipuerto del tanatorio de Llanes, donde acudió la comitiva judicial, para proceder al levantamiento del cadáver en presencia del médico forense.