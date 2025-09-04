Encuentran el cadáver de una mujer en el fondo de un pozo en Coles (Ourense)

Emergencias movilizaron múltiples servicios este jueves tras el hallazgo del cadáver de una mujer en el interior de un pozo situado en Sas, parroquia de Santa Mariña de Albán, en el municipio de Coles (Ourense). Según informó el 112 Galicia, la alerta fue dada por un particular alrededor de las 10:00 horas, tras descubrir el cuerpo en un entorno rural.

La comunicación oficial se limitó a confirmar el suceso y la activación de los protocolos habituales en este tipo de hallazgos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Carballiño, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Pereiro de Aguiar, Guardia Civil y Protección Civil, que actuaron de forma coordinada para asegurar la zona y proceder al rescate del cuerpo.

La investigación se encuentra en curso y, por el momento, no se han facilitado datos sobre la identidad de la fallecida ni sobre las circunstancias que rodean el caso. La información disponible proviene únicamente del parte de intervención del 112, que no ha ofrecido detalles adicionales.

La Guardia Civil, presente en el lugar, será la encargada de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Las actuaciones previstas incluyen el levantamiento del cadáver, la identificación de la víctima y el inicio de las pesquisas correspondientes, en colaboración con los servicios forenses y sanitarios.

Las autoridades mantienen el hermetismo habitual en las primeras fases de la investigación, mientras se trabaja para determinar si se trata de un accidente, una muerte natural o si existen indicios de criminalidad.