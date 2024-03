Lunes Santo de lágrimas por culpa de la lluvia

Más procesiones interiores que externas. No es una figura retórica. Es la realidad con la que se toparon ayer las hermandades y cofradías que se disponían a realizar su estación de penitencia el Lunes Santo. El temporal de lluvia, que ya aguó para no pocas salidas el Domingo de Ramos, parece que no va a dar tregua en lo que queda de Semana Santa. Así lo experimentaron especialmente en Andalucía.

Mientras que las ciudades y pueblos más occidentales pudieron ver sus pasos y tronos durante la tarde, la mañana fue especialmente castigadora. Por ejemplo, en Sevilla Santa Genoveva y San Pablo se quedaron en casa entre lágrimas de sus hermanos. Más suerte corrieron San Gonzalo y Redención. Tuvieron que demorarse sobre el horario previsto, pero finalmente se abrieron paso, como también lo hicieron en la capital hispalense las demás hermandades llamadas a procesionar en el arranque de la semana.

La inestabilidad meteorológica se ha tornado en encrucijada para los hermanos mayores y juntas de gobierno de las hermandades, que se ven en la compleja tesitura, en caso de que haya claros en el cielo, de si dar un paso al frente y arriesgar o apostar por la cautela para no poner en juego el patrimonio de la cofradía.

No quisieron arriesgarse en Cádiz tanto La Palma como el Prendimiento. El Amor optó por dejar pasar el tiempo y lanzarse a procesionar. Sin embargo, apenas pudo mantenerse diez minutos en la calle y el cortejo se vio obligado a regresar a la iglesia de San Francisco hasta el año que viene.

Respiro onubense

Algo más tranquilos pudieron respirar en Huelva. Si el domingo resultó nulo para los penitentes, ayer a primera hora de la tarde El Cautivo se dejaba ver por las calles de la barriada de la Hispanidad, mientras que El Perdón retrasaba su salida, pero finalmente recibía el aplauso de los vecino de La Ordena, al igual que las Tres Caídas en la zona de El Polvorín. La voracidad del temporal sorprendió a los vecinos de La Línea de la Concepción que asistían al retorno de la Hermandad de la Sagrada Flagelación a la parroquia de Santiago. Cuando el paso estaba protegido de la lluvia y los costaleros aligeraron el paso, un rayó impactó cerca de la procesión y desató el desconcierto entre los asistentes. Más allá de este hecho, no se han dado incidentes reseñables.

El castigo fue mayor en Jaen y Granada. Jaén se quedó sin desfiles procesionales, al suspenderse las salidas de las tres hermandades de Lunes Santo: Caridad y Salud, la Amargura y la de los Estudiantes. Si el Domingo de Ramos, solo una de las cinco hermandades pudieron salir en Granada, los barrios del Zaidín y el Realejo se quedaron sin disfrutar por la mañana de las salidas del Trabajo y Salud y El Huerto. Las lluvias no dejaron margen alguno de duda tampoco durante la tarde. Hasta el último momento tanto Los Dolores como El Rescate confiaban en que sus titulares llegaran a la catedral. Pero fue imposible ni tan siquiera plantearse la salida ante el temporal.

El Lunes Santo tampoco acompañó en Málaga. La Hermandad de la Crucifixión, encargada de abrir los desfiles se echó a un lado «para proteger tanto a los hermanos que efectúan la citada estación como al patrimonio». Le siguieron con esta misma cautela el Cautivo y Dolores del Puente. Además, la Congregación de Mena decidió suspender la guardia de honor de las escuadras de gastadores de La Legión al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas prevista para esta tarde en la capilla.

Por su parte, las precipitaciones que cayeron durante la mañana en Córdoba provocaron que las dos primeras hermandades que tenían prevista su estación de penitencia, La Merced y La Estrella, hayan suspendido su salida.

Jaén se ha quedado sin procesiones en esta jornada después de que en primer momento se suspendiera el desfile profesional de Caridad y Salud, la hermandad que estrenaba la jornada y, a primera hora de la tarde lo hicieran también las cofradías de la Amargura y la de los Estudiantes, aunque la previsión de lluvia hace temer lo peor.