Mantén tus ventanas limpias durante más tiempo con este truco que seguro no conocías

Las ventanas son una parte fundamental de nuestro hogar. Basta que se cubran de polvo, lluvia o huellas para que nuestra habitación pierda toda su luz. Aunque es fundamental mantenerlas limpias en todo momento su limpieza a veces puede resultar demasiado tediosa ya que se ensucian con mucha facilidad.

Sin embargo, existe una forma muy sencilla para prolongar el limpiado de tus cristales: glicerina para ventanas.

La glicerina se utiliza en muchos ámbitos de la limpieza, como jabones Photospro Photospro

Cómo funciona la glicerina

La glicerina es un compuesto que crea una película protectora sobre el cristal que hace que el agua resbale, evitando así que la humedad se estanque y genere vaho. Además sus cualidades antiadherentes evitan que se deposite la suciedad manteniendo las ventanas más limpias durante mucho más tiempo.

Cómo utilizar la glicerina

Aplicar este producto no podría ser más sencillo. Lo único que hay que hacer es mezclar un litro de agua tibia con una cucharadita de glicerina hasta que la disolución sea homogénea.

Una vez tengamos la mezcla lista la vertemos dentro de un pulverizador y podemos comenzar a usarla. Basta con rociar la solución uniformemente y limpiar con un paño de microfibra. Es importante que antes de aplicarla limpies y seques el cristal como de costumbre. El efecto dura varias semanas.

Aditivos útiles para potenciar la glicerina

Si deseas potenciar el efecto de la glicerina prueba a echar unas gotas de zumo de limón o vinagre a la mezcla.

Las propiedades desinfectantes del limón ayudan a eliminar todo tipo de residuos mientras que el vinagre aportará un brillo radiante. No obstante, es importante tener cuidado con las cantidades, ya que un alto nivel de ácido puede dejar marcas.

Dónde más usar la glicerina

La glicerina no es específica para las ventanas. También resulta un limpiador maravillosos para duchas, espejos y escaparates. Es especialmente útil para superficies expuestas al sol ya que el polvo tiende a acumularse más en estas.

La glicerina es segura

Ese compuesto orgánico se puede usar con total seguridad en espacios habitables, cocinas o incluso habitaciones infantiles.