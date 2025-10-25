Ni las marcas más caras ni las más famosas: un estudio alemán sentencia cuál es el mejor detergente para las manchas

En la incesante búsqueda del detergente perfecto, la lógica a menudo nos lleva a pensar que las marcas más conocidas son una apuesta segura. Sin embargo, un exhaustivo estudio realizado en Alemania por la prestigiosa fundación Stiftung Warentest ha puesto patas arriba las estanterías de los supermercados, coronando a un detergente de marca blanca, el Formil de Lidl, como el campeón indiscutible en eficacia y cuidado de la ropa. La conclusión es clara: el nombre más famoso no siempre garantiza el mejor resultado en la colada.

La investigación no fue una simple comparación superficial. Los expertos alemanes sometieron a más de veinte marcas distintas a un examen de gran envergadura que se prolongó durante meses. Para ello, llevaron a cabo más de novecientos lavados y utilizaron la friolera de cuatro toneladas de ropa, buscando replicar las condiciones reales de uso en los hogares. El objetivo era determinar, sin lugar a dudas, qué producto ofrecía los mejores resultados más allá de las promesas publicitarias.

De hecho, de entre todos los contendientes, el detergente de Lidl no solo se alzó con la máxima calificación, sino que demostró una eficacia sobresaliente contra las manchas más temidas, como las de vino tinto, mermelada o grasa. El análisis también destacó su capacidad para respetar la integridad de los tejidos lavado tras lavado, un equilibrio difícil de conseguir. La victoria aplastante se completa con un precio altamente competitivo de 5,30 euros por envase.

El veredicto de los expertos: la calidad no está en la marca

Asimismo, el éxito de la marca de Lidl no es un caso aislado, sino que parece confirmar una tendencia al alza en el sector. El estudio alemán también otorgó muy buenas calificaciones a otros detergentes de distribuidor, como el Tandil Ultra de Aldi y el producto equivalente de la cadena Netto. Estos resultados demuestran de forma contundente que la calidad no está reñida con los precios ajustados, ofreciendo a los consumidores alternativas muy solventes frente a las opciones tradicionales.

Por otro lado, el análisis también dejó algunas decepciones notables entre las marcas más populares y consolidadas en el mercado. El detergente de la conocida firma Lenor, por ejemplo, no estuvo a la altura de las expectativas de los responsables del estudio. Los evaluadores señalaron su bajo rendimiento general a la hora de enfrentarse a las manchas más complicadas, un resultado que sin duda contrasta con su fuerte posicionamiento y su habitual presencia en los lineales de los supermercados.