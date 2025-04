Mario Alonso Puig, experto en desarrollo personal: "Lo que te puede sacar del hoyo es una pregunta"

Cuando estamos emocionalmente estancados tendemos a buscar salidas rápidas: distracciones, consejos externos, cambios drásticos. Pero hay momentos en los que ni las soluciones inmediatas logran que avancemos. Es entonces cuando una sola pregunta puede actuar como la llave que abre una puerta que llevábamos tiempo sin mirar.

Una buena pregunta no te da la respuesta, te obliga a mirarte desde otro ángulo. Interrumpe el ciclo de pensamientos repetitivos y te mueve del “no puedo más” al "¿por qué me siento así?" o "¿qué me está faltando?". Porque el primer paso para salir del hoyo emocional no siempre es una acción, a veces es una conversación contigo mismo.

Una pequeña pregunta, un gran cambio

El Doctor Mario Alonso Puig, reconocido por su trayectoria en el ámbito de la salud mental, ha explicado en el podcast Tenía la duda, conducido por Judith Tiral, cómo una sola pregunta puede activar un proceso de transformación. Frente al bloqueo emocional, no propone grandes esfuerzos, sino algo más accesible. "Lo que te puede sacar del hoyo es una pregunta", señaló. Esa pregunta clave es: "¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar?".

Durante su intervención, Puig compartió la historia de un ejecutivo de alto nivel que se sentía incapaz de ordenar su despacho, una situación que le provocaba desánimo cada vez que entraba en él. Siguiendo el consejo del doctor, decidió ir un sábado a la oficina y hacerse aquella pregunta. Comenzó simplemente por recolocar algunas hojas, luego organizó unos bolígrafos… y, casi sin darse cuenta, terminó ordenando todo. En ese momento llamó sorprendido a Mario para contarle lo ocurrido.

La importancia de hacerse la pregunta adecuada

"¿Por qué no te hiciste la pregunta adecuada?", le planteó a Puig después de vivir aquella experiencia. El experto recalcó que lo fundamental es recuperar la sensación de que uno puede, aunque sea a través de acciones mínimas. "Si tú haces que esa persona empiece a sentirse capaz de hacer algo muy pequeño, todo empieza a ser transformado", explicó.

Más que buscar soluciones inmediatas, lo importante es generar un movimiento interno, un leve impulso que rompa la inercia emocional. No se trata de imponerse grandes objetivos como empezar a correr, madrugar o adoptar rutinas exigentes. Según Puig, el cambio genuino nace de un gesto tan sencillo que resulte asumible incluso en momentos de baja energía. Esa pequeña acción puede ser el primer paso de una transformación más profunda.