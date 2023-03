El método más eficaz para limpiar las patas de nuestro perro antes de entrar en casa

Tener un perro en nuestra familia es una inmensa fuente de alegría, pero también es una enorme responsabilidad. Para empezar, hay que asumir el costo en tiempo, dinero y esfuerzo que supone su adiestramiento, pasearle varias veces todos los días, darle de comer, llevarle al veterinario, cuidarlo cuando se pone enfermo, (…) y como no, limpiar todo lo que ensucia.

Hay excepciones, claro… pero la gente suele tomar medidas para no meter en su casa la suciedad que ha acumulado en las suelas de sus zapatos. Los dos métodos más comunes son, primero, frotar las suelas en el felpudo, y segundo, quitarse directamente el calzado. Pero, ¿Y qué pasa con las patas de nuestro perro? Los perros no tienen zapatos que poder quitarse… y adiestrar al animal para que arrastre las patas delanteras y las traseras cada vez que entra a casa es demasiado complicado.

Una forma sencilla de limpiarle

Cuando nuestro perro pasea por la calle, es lógico y normal que pise muchas sustancias que no queremos en nuestro hogar. No sólo arena y barro, sino también orines de otros perros, aguas estancadas de los charcos, aceite de coches, etc. Si permirimos que el animal pase por la puerta con toda esta suciedad en las patas, no habrá manera de librarse de ella… por mucho que pasemos la escoba todos los días.

Y la situación es todavía peor si el animal está acostumbrado a subirse a las camas y a los sofás. En ese caso no sólo tendremos que lidiar con los pelos que deja en los diferentes tejidos, sino que también tendremos que retirar estos granitos de tierra tan molestos. Y eso no es algo tan sencillo como sacudir los cojines con la mano.

Lo cierto es que si no hacemos una limpieza bastante exhaustiva, quedará mucha tierra en los sofás y en las camas sin retirar. Y no hemos hablado de los muchos agentes patógenos que pueden invadir nuestro hogar desde las patas de nuestro perro. En fin, toda una odisea. Una odisea que, sin embargo, podríamos solucionar antes de que entre siquiera en nuestro hogar.

El método más efectivo es llevar al animal a la ducha y darle un buen manguerazo. Ahora bien, si tuviéramos que hacer esto tres veces al día (en función de las veces que pasee el animal) perderíamos mucho tiempo. Y además de ser muy engorroso, el exceso de agua y jabón tampoco es bueno para su pelo. Este también es el problema de la que, en principio, parecería la opción ideal para mantener la limpieza de las patas del perro, que es el lava patas… un producto creado específicamente para esta función. Lo malo de este método de limpieza es que necesita agua y jabón, por lo que se hace bastante tedioso.

Sin embargo, la mejor manera de limpiar sus patitas en el día a día son las toallitas húmedas. Estas toallitas permitirán retirar la suciedad y desinfectar, a la par que somos respetuosos con el PH de su piel. Ahora bien, si está lloviendo en la calle sí que convendría utilizar el lava patas, porque si bien es más engorroso que las toallitas… lo es bastante menos que meter al animal a la ducha. Y sin embargo, igual de efectivo.