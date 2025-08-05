¿Te molestan las tapas atascadas? Este truco solucionará el problema

Desde hace tiempo, las botellas de plástico desechables presentan un cambio que no ha pasado desapercibido para los consumidores: los tapones ahora vienen sujetos a la botella. Esta medida, implantada por normativa europea, pretende reducir la cantidad de residuos plásticos que terminan abandonados en la naturaleza.

Evitar que los tapones se separen impide que acaben como desperdicio, ayudando así a proteger el medio ambiente. Pero el día a día demuestra que, a la hora de beber, estos tapones fijos pueden resultar una molestia. Muchos usuarios se quejan de que el tapón se interpone y roza la cara o la nariz, haciendo que un gesto tan cotidiano como beber agua se vuelva algo incómodo.

El truco que soluciona el problema

No obstante, existe una solución sencilla que ha comenzado a circular entre varios usuarios. El procedimiento es fácil y requiere únicamente unos segundos: se desenrosca por completo el tapón, después, basta con tirar suavemente del tapón hacia abajo, de modo que se separe parcialmente el anillo de plástico situado en la boca de la botella.

Esta pequeña maniobra permite estirar la unión entre la botella y el tapón, lo que posibilita girar el tapón hacia el lado opuesto de la abertura. De este modo, el tapón deja de estar en medio y pasa a quedar orientado hacia abajo, alejándose del rostro.

Este truco, eso sí, no es aplicable a todas las marcas y modelos de botellas. Suele ser efectivo en aquellas cuyo anillo de plástico alrededor de la boca de la botella está ligeramente troquelado. En las botellas que no lo permiten, se puede probar una variante: girar el tapón 180 grados después de abrirlo, para que su interior mire hacia abajo y se aleje también de la cara.