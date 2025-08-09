El SEPE alerta en sus redes de que este descuido podría costarte la extinción definitiva de tu prestación por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha emitido un aviso urgente a través de sus redes sociales recordando la obligación de mantener los datos de contacto actualizados. "Revisa y actualiza tus datos de contacto cuanto antes. Es un paso sencillo que puede evitarte muchos problemas", señala el organismo en su cuenta oficial.

Consecuencias graves por datos desactualizados

El SEPE explica que no comunicar cambios en el teléfono o domicilio se considera infracción leve según la normativa vigente. Las sanciones son progresivas: primera infracción (pérdida de un mes de prestación), segunda (tres meses), tercera (seis meses) y cuarta (extinción definitiva del derecho). La institución destaca que la coincidencia de datos es fundamental para recibir notificaciones y gestionar citas obligatorias.

Los beneficiarios pueden realizar esta gestión de tres formas: online a través de la web del SEPE, por teléfono llamando al servicio de atención al ciudadano, o presencialmente en las oficinas. El organismo insiste en que se debe aportar documentación que acredite el nuevo domicilio en caso de mudanza, y recomienda comprobar periódicamente que los datos son correctos.

Esta advertencia cobra especial importancia ante los numerosos casos detectados de prestaciones interrumpidas por falta de comunicación. El SEPE recuerda que mantener los datos actualizados no es solo un trámite administrativo, sino una condición esencial para conservar el derecho a la ayuda por desempleo.