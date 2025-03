Monica García se niega a convocar un pleno urgente del Interterritorial para abordar la falta de médicos

El Ministerio de Sanidad ha rechazado la petición de los consejeros de las 13 autonomías del PP de convocar un pleno ""urgente" y "presencial" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para abordar la ampliación del número de plazas de formación para Medicina Familiar y Comunitaria y los criterios de financiación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. Así lo ha confirmado esta mañana la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, en un desayuno organizado por Europa Press, que también ha señalado que la ministra ha remitido al pleno del mes que viene para tratar el tema.

"Más o menos lo de siempre, que no va a haber un pleno único para tratar este tema y que las comunidades sigamos esforzándonos en acreditar unidades de docencia para que nuestros especialistas residentes se formen lo mejor posible", ha apuntado la consejera, quien ha asegurado que esto es algo que llevan "muchos años" haciendo.

Sobre el Cisns, Hernández ha destacado que este debe ser un órgano "basado en el consenso, en el diálogo y en escuchar a todas las partes". En este punto, ha insistido en que el departamento dirigido por Mónica García debe "contar" con las CCAA para elaborar los distintos planes sanitarios y ha denunciado que se les transmita la información que se va a tratar en el Cisns el día antes del mismo.

"Hay un Plan de Atención Primaria que no se ha contado con nosotros, un Plan de Salud Mental, que tampoco habíamos recibido el documento del que se descolgaron algunas sociedades científicas relacionadas con la salud mental (...) Por favor, transmitidnos la información que queréis que revisemos. No se nos pueden mandar 15 documentos de 100 folios cada uno el día antes del Consejo Interterritorial", ha apuntado.

Asimismo, ha reiterado la solicitud de un Pacto Nacional por la Salud para poder "blindar" la sanidad, que debe estar "por encima de ideologías" y "por encima de partidos políticos". "En Andalucía estamos abiertos al diálogo y al consenso. Pero sí queremos de verdad que se trate con respeto estos temas tan importantes", ha subrayado.

En cuanto a la solicitud de un incremento del 10% de las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, que se proponía en la carta de los 'populares' y cuya necesidad reconoció el propio Ministerio, Hernández ha señalado que todo lo que se sume "granito a granito" puede ayudar a poner solución a la falta de profesionales, pero ha comentado que "hay que ir al principio", a los estudiantes de Medicina y Enfermería, para que conozcan la Atención Primaria.

"Algo que no se conoce, no se puede querer y Atención Primaria no es solamente la consulta del médico, la consulta del pediatra, la consulta del enfermero. Atención Primaria es la promoción de la salud (...), las visitas a los domicilios, las visitas a los hogares de los mayores, las visitas a las residencias", ha resaltado.

Por ello, ha reivindicado el aumento de plazas, pero también que la AP se posicione en un "papel importante" y no se ciña su aprendizaje a las enseñanzas que se estudian las facultades, en algunos casos, en el cuarto curso.