Monos provocan un deslizamiento de rocas y muere una joven marroquí

Un grupo de monos, que se movían por la zona, en la zona turística de Ain Ouchrah, a las afueras de Beni Mellal, en Marruecos, desplazaron unas rocas que fueron a caer sobre una joven de 23 años, que falleció en el acto. Asimismo, resultó heridade gravedad otra joven de 20 años.

La víctima, de unos 23 años y procedente de la comunidad de Tagzirt, disfrutaba de una cascada cuando fue alcanzada por rocas que caían desde lo alto de la colina, golpeándola directamente en la cabeza, lo que le causó la muerte inmediata.

Una joven de Casablanca, de aproximadamente 20 años, sufrió una fractura de hombro como resultado de la caída de rocas. Fue trasladada de urgencia al hospital regional de Beni Mellal para recibir los primeros auxilios necesarios.

Testigos presentes indicaron que se vio a varios monos moviéndose en la cima de la cascada momentos antes del incidente, lo que respalda la hipótesis de que fueron responsables del desplazamiento de las rocas que causaron la tragedia.