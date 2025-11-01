Muere en Palma un motorista tras chocar contra un coche cuyos ocupantes huyeron

Un motorista de 30 años ha fallecido este sábado en Palma tras un choque frontal contra un turismo cuyos ocupantes han huido.

El accidente, en el que los dos vehículos han ardido, ha ocurrido a las 6.03 horas en el kilómetro 4,5 de la carretera de Sóller (Ma-11), frente a la estación de la ITV, ha informado el SAMU 061.

El accidente se ha producido porque, al parecer, la motocicleta circulaba en dirección contraria y ha chocado frontalmente contra el turismo, han indicado fuentes de la Policía Local de Palma, que ha enviado varias dotaciones al lugar.

En el lugar de los hechos se han personado dotaciones de los Bomberos de Palma y tres ambulancias del SAMU 061, una de ellas medicalizada, mientras que la Policía Local se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.