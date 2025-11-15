Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal entre dos coches en Mallorca

Una persona ha fallecido y cuatro más han resultado heridas, tres leves y una grave, como consecuencia de un choque frontal este sábado entre dos coches en el kilómetro 1 de la carretera MA-3460, en el término municipal de Alcúdia.

Según ha informado este sábado el SAMU 061, los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 01:49 horas, que ha obligado a desplazar al lugar de los hechos dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, otras dos de Soporte Vital Básico y un Vehículo de Intervención Rápida.

El choque frontal entre los dos vehículos ha afectado a cinco personas: una ha fallecido pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia por tratar de reanimarla, el herido grave ha sido trasladado al centro sanitario de Son Espases con un politraumatismo severo y los restantes, en estado leve, han sido derivados a los hospitales de Inca y de Manacor.