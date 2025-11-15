El supermercado con la Flor de Pascua más barata: tamaño perfecto y color intenso

A medida que noviembre avanza y las ciudades empiezan a encender tímidamente sus primeras luces festivas, hay señales inequívocas de que la temporada navideña está en marcha. Los escaparates recuperan sus tonos rojos, las sobremesas se llenan de sabores dulces y, en muchos hogares, un detalle destaca sobre el resto: la llegada de la Flor de Pascua. Esta planta, convertida ya en un símbolo estacional, suele ser de las primeras en reclamar espacio en mesas y ventanas, anunciando que la cuenta atrás para la Navidad ha comenzado.

En este contexto, la competencia entre supermercados por ofrecer la Poinsettia más atractiva (y más económica) también se ha convertido en tradición. Este año, el movimiento más llamativo lo ha dado Aldi, que adelanta a sus rivales con una oferta difícil de ignorar: una Flor de Pascua de 14 centímetros de diámetro y unos 40 centímetros de altura por 3,75 euros, un precio notablemente inferior al habitual y que supera incluso a la promoción reciente de Lidl, cuyas plantas se situaban en torno a los 7,99 euros.

Una planta icónica… y caprichosa

La Flor de Pascua, conocida también como Poinsettia o Euphorbia pulcherrima, no es solo un elemento decorativo: su llamativo color rojo, cada vez más disponible también en tonos crema, rosa o blanco, es el resultado de un proceso biológico sensible a la luz y a los cambios de temperatura. Por eso, aunque su presencia esté normalizada en cualquier hogar durante diciembre, mantenerla en perfecto estado es una tarea que requiere cierta atención.

Las recomendaciones de horticultores y viveristas coinciden en puntos básicos: necesita mucha luz, preferiblemente junto a una ventana luminosa, pero sin recibir sol directo, que puede quemar sus brácteas. También conviene mantenerla lejos de radiadores, estufas o corrientes de aire, ya que las temperaturas extremas o los cambios bruscos pueden hacer que pierda las hojas en cuestión de días.

En la imagen, una flor de pascua. Unsplash Unsplash

En cuanto al riego, la Poinsettia destaca por necesitar menos agua de lo que muchos imaginan. Lo adecuado es regarla una o dos veces por semana, solo cuando la superficie de la tierra empiece a secarse. La humedad ambiental es importante, pero las raíces no toleran el exceso de agua, por lo que un plato con guijarros húmedos puede ser una solución práctica para evitar encharcamientos.

Aunque la mayoría de compradores la consideran una planta de un solo invierno, la realidad es que la Flor de Pascua puede acompañar durante años. Después de la Navidad, la clave es podarla cuando llegue el final del invierno y mantenerla en interior hasta que vuelva a brotar. En verano, conviene reducir el riego, una vez a la semana suele ser suficiente, y protegerla del sol intenso.

Quienes buscan que recupere su característico color rojo el próximo diciembre deben controlar el fotoperiodo: la planta necesita alrededor de 12 a 14 horas seguidas de oscuridad diaria durante varias semanas en otoño para volver a teñir sus brácteas. No es un proceso sencillo, pero sí posible.

Con las primeras decoraciones ya desplegadas y las compras prenavideñas arrancando, la batalla por la mejor Flor de Pascua del supermercado vuelve a abrirse. Y, al menos por ahora, la oferta más llamativa ha quedado claramente marcada.