Una mujer devuelve un libro prestado a su biblioteca local después de 45 años

Una mujer británica de la localidad de Blackpool ha demostrado una admirable honestidad al devolver a su biblioteca local un libro que tomó prestado en 1978 y había olvidado por completo. El ejemplar en cuestión resulta ser "El señor de los anillos", la icónica obra de J. R. R. Tolkien. Aunque inicialmente se suponía que debía devolverlo en tres semanas, el libro se extravió en su hogar y permaneció olvidado durante décadas. Fue durante una limpieza a fondo que la mujer redescubrió el libro y decidió retornarlo a la biblioteca.

A pesar de haber transcurrido 45 años desde que lo tomó prestado, el personal de la Biblioteca Central de Blackpool aseguró a la mujer que no enfrentaría ninguna multa. Esto se debe a que, desde abril de 2019, la institución eliminó las multas económicas por libros no devueltos. Fiona Davies, empleada de la biblioteca, compartió que la mujer se disculpó tímidamente por su devolución "un poco tarde". Davies expresó su sorpresa al ver la fecha, ya que en ese entonces ella aún estaba en la escuela primaria. La mujer devolvió el libro con una disculpa y el personal de la biblioteca le aseguró que estaba todo en orden, ya que ya no imponen multas por retrasos.