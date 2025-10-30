Una multa "sin precedentes" a un camionero italiano alerta al sector en España

Un camionero italiano ha sido sancionado con lo que el sector ya califica como una multa "sin precedentes" después de que un control de carretera en Vipiteno (Bolzano) revelara que había conducido durante 16 horas y 44 minutos sin interrupción. La infracción, detectada durante un control nocturno, supone una violación grave del Reglamento (CE) n.º 561/2006 de la Unión Europea, que establece un límite máximo de 10 horas de conducción diaria para profesionales del transporte.

Los agentes examinaron el tacógrafo digital del vehículo, que transportaba mercancía pesada, y descubrieron no solo esta grave infracción, sino también que el conductor de 43 años era reincidente.

Los registros mostraban que ya había excedido el límite de horas permitido durante la semana anterior, un agravante que ha influido decisivamente en la severidad de la sanción final impuesta por las autoridades italianas.

Consecuencias para el conductor profesional

La sanción impuesta al profesional asciende a 995 euros, pero el castigo más significativo afecta directamente a su capacidad para trabajar. La Policía de Tráfico italiana ha decretado la deducción de 56 puntos de su permiso de conducir y su suspensión durante 75 días. Este sistema de puntos, que en Italia parte de una base de 20 puntos hasta un máximo de 30, refleja la gravedad con la que se han valorado las múltiples infracciones cometidas.

El caso ha generado inmediata alarma entre las asociaciones de transportistas españolas, que ven en esta decisión un precedente sobre el posible rigor sancionador que podrían aplicar las autoridades en otros países de la Unión Europea. La estricta aplicación de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso representa una advertencia para todos los profesionales del sector.

La normativa europea establece la obligatoriedad del tacógrafo en todos los camiones precisamente para garantizar el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, con el objetivo fundamental de proteger la seguridad vial y prevenir accidentes provocados por la fatiga.