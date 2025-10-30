Un campeón de jiu-jitsu reduce a un carterista en el metro de Londres

El campeón de jiu-jitsu Ivan Skoko, de 29 años, se convirtió en protagonista de un inusual acto de valentía ciudadana tras detener a un presunto ladrón en la estación de Borough, en el metro de Londres. Según testigos, el deportista intervino al escuchar los gritos de una pasajera, a la que el sospechoso intentaba robar el teléfono móvil. Con gran rapidez, Skoko aplicó una técnica de jiu-jitsu para derribar e inmovilizar al individuo hasta la llegada de los agentes.

“Escucha, soy cinturón negro, así que no te muevas”, se le oye decir en el vídeo grabado por otros pasajeros y difundido en redes sociales. Su actuación, firme pero controlada, fue celebrada por miles de usuarios que elogiaron tanto su sangre fría como su compromiso ciudadano.

La Policía de Transporte Británica confirmó que el sospechoso fue arrestado en el lugar. Durante el registro, los agentes hallaron un martillo metálico y dos teléfonos móviles, lo que reforzó las sospechas de intento de robo. La víctima no sufrió lesiones ni pérdida de pertenencias.

Ivan Skoko, residente en Londres y entrenador en un famoso gimnasio londinense, es un reconocido campeón de jiu-jitsu brasileño, recientemente galardonado con el título en la categoría adulta pesada del IBJJF London Fall Open en la modalidad de cinturón negro. En declaraciones posteriores, Skoko explicó que actuó “por reflejo y sentido común”, destacando su deseo de que “este tipo de incidentes sirvan para desalentar a quienes ven el metro como un terreno fácil para delinquir”.

El suceso se produce en un contexto de aumento de robos de dispositivos móviles en Londres. Según datos de la Policía Metropolitana, en 2024 se registraron más de 117.000 hurtos, muchos de ellos cometidos por redes organizadas que trafican con los teléfonos en el extranjero. Las autoridades británicas mantienen abierta la investigación y han solicitado la colaboración ciudadana para identificar posibles cómplices. El sospechoso, que inicialmente alegó un “accidente”, fue puesto a disposición judicial.