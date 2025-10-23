Multan con 150 euros a una mujer por verter café en una alcantarilla: “Pensé que era agua”

Lo que parecía un gesto inocente terminó en una sanción inesperada. Burcu Yesilyurt, una mujer que esperaba el autobús cerca de la estación de Richmond, en el oeste de Londres, fue multada con 150 libras tras verter los restos de su café en una alcantarilla. Según explicó, lo hizo para evitar derramar la bebida dentro del transporte público.

“Vi que mi autobús se acercaba, así que vertí lo que sobró”, declaró a la BBC. Pero apenas se dio la vuelta, tres agentes encargados de hacer cumplir la ley se le acercaron y le impusieron la multa en virtud del artículo 33 de la Ley de Protección Ambiental de 1990, que prohíbe eliminar residuos de forma que puedan contaminar la tierra o el agua, incluyendo el vertido de líquidos en desagües públicos.

Yesilyurt describió la experiencia como “todo un shock” y preguntó a los agentes si existía alguna señal que advirtiera sobre esa normativa. No obtuvo respuesta. Cuando consultó dónde debería haber tirado el café, le indicaron que debía haberlo hecho en un recipiente adecuado.

La mujer presentó una reclamación formal ante el ayuntamiento, solicitando mayor claridad en la señalización y normas sobre la eliminación de líquidos en espacios públicos. La historia generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la actuación de los agentes y la falta de información visible.

Ante la presión pública, el Ayuntamiento de Richmond revisó las imágenes del incidente y decidió cancelar la multa, aunque defendió que los agentes actuaron “con responsabilidad y empatía”. También anunciaron que revisarán sus recomendaciones sobre la gestión de residuos líquidos en la vía pública.