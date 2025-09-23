El nuevo bombazo sin gluten de Mercadona: un dulce tierno y esponjoso por menos de 3 euros

La filosofía de Mercadona de escuchar atentamente a sus clientes, a los que internamente denomina "El Jefe", vuelve a materializarse en una nueva referencia en sus estanterías. Esta estrategia, que convierte las sugerencias y necesidades del consumidor en el epicentro de su modelo de negocio, es la que impulsa a la cadena valenciana a adaptar su surtido de forma constante, buscando soluciones prácticas para el día a día de miles de hogares. La innovación como motor principal de la compañía se traduce así en lanzamientos que responden a demandas muy concretas.

De hecho, uno de los colectivos que más ha expresado sus dificultades a la hora de hacer la compra es el de las personas con intolerancias alimentarias. Celíacos e intolerantes a la lactosa a menudo se encuentran con una oferta limitada o precios elevados que complican la gestión de su alimentación. Encontrar productos básicos de repostería que sean seguros, asequibles y de buen sabor representa un creciente nicho de mercado que la gran distribución no siempre ha sabido atender con eficacia.

En este contexto, la cadena de supermercados ha decidido dar un paso al frente con la incorporación de un nuevo bizcocho específico para este público. Se trata de una apuesta clara por normalizar el acceso a alimentos que, para muchas familias, suponían un verdadero quebradero de cabeza, obligándolas a recurrir a tiendas especializadas o a la repostería casera como únicas alternativas viables. De hecho, esta no es una iniciativa aislada, ya que la cadena ha lanzado recientemente otro capricho dulce que ha conquistado a los celíacos, consolidando su apuesta por la alimentación inclusiva.

Una solución dulce para dietas restrictivas

Asimismo, el producto se comercializa en un formato de 300 gramos con un precio fijado en 2,80 euros, una cifra muy competitiva. Se presenta como un dulce tierno y esponjoso, listo para consumir directamente en desayunos o meriendas, una cualidad muy valorada en la rutina actual. Su composición ha sido cuidadosamente diseñada para garantizar la ausencia de gluten y lactosa. Su conveniencia como dulce listo para consumir se alinea con otras novedades pensadas para picar entre horas, como la nueva barrita de chocolate negro crujiente que también ha tenido una gran acogida.

Por tanto, este lanzamiento supone mucho más que la simple ampliación del catálogo de Hacendado. Para los consumidores con dietas restrictivas, la posibilidad de encontrar un producto de estas características en su supermercado habitual representa un alivio para muchas familias y un importante avance hacia la inclusión alimentaria. La comodidad de poder añadirlo a la cesta de la compra semanal elimina barreras logísticas y económicas.

En definitiva, con esta iniciativa Mercadona no solo refuerza su imagen de empresa atenta a las tendencias del mercado, sino que también consolida su compromiso de hacer la compra más fácil y accesible para todos. La clave de su éxito reside precisamente en saber combinar las necesidades específicas de salud de un segmento de la población con la producción a gran escala, demostrando que la inclusión también puede ser rentable.