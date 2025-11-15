Un nuevo estudio identifica a la masturbación como una herramienta útil para aliviar los síntomas de la menopausia

La masturbación es una valiosa estrategia para controlar los síntomas de la menopausia, especialmente los cambios de humor y del sueño, según un nuevo estudio del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana (Estados Unidos). El trabajo, publicado en la revista 'Menopause', revela que la mayoría de las mujeres están dispuestas a probarla, pero pocas comentan que sus médicos se la hayan mencionado.

Los investigadores encuestaron a una muestra demográficamente representativa de 1.178 mujeres de entre 40 y 65 años en Estados Unidos sobre sus experiencias con la menopausia y la eficacia de sus estrategias actuales para el manejo de los síntomas, incluyendo terapia hormonal, suplementos, factores del estilo de vida y placer sexual, entre otros.

Casi el 14% de las mujeres perimenopáusicas indicaron utilizar la masturbación regular como estrategia para controlar los síntomas. En general, las participantes fueron más propensas a usar estrategias como el ejercicio (25%), la relajación (24%), la dieta (21%) y los suplementos (19%), mientras que solo un pequeño porcentaje (4%) mencionó el uso de terapia hormonal prescrita. Aproximadamente un tercio no indicó utilizar ninguna estrategia para controlar los síntomas.

En comparación con otros enfoques, la masturbación se consideró una de las estrategias más eficaces para el alivio de los síntomas en una escala de 5 puntos, obteniendo una puntuación de 4,35 frente a 3,89-4,06 para diversos cambios en el estilo de vida. La eficacia de la terapia hormonal también obtuvo una alta puntuación de 4,2, a pesar de tener una de las tasas de utilización más bajas.

Al preguntarles sobre cómo la masturbación afecta síntomas específicos de la menopausia, el 46% de las participantes perimenopáusicas de la encuesta informaron una mejora de al menos un síntoma de la menopausia, incluyendo una mejora del estado de ánimo (43%), un aumento de los sentimientos de deseo y placer sexual (13%), una mejora del sueño (13%), una mejora de la lubricación vaginal (11%), alivio del dolor (8%), reducción de los sofocos (3%) y otros impactos positivos (10%).

Es importante destacar que la mayoría de las mujeres perimenopáusicas (66%) afirmaron que se masturbarían con mayor frecuencia si supieran que esto podría tener un impacto positivo en sus síntomas, y más de la mitad (57%) indicaron que estarían dispuestas a probar la masturbación para aliviar los síntomas si su médico se lo recomendara. Esto subraya la importancia de mantener conversaciones abiertas y basadas en la evidencia entre pacientes y profesionales de la salud sobre salud sexual. Las mujeres perimenopáusicas tuvieron una probabilidad significativamente mayor que las posmenopáusicas de afirmar que su médico les había hablado sobre la menopausia (54% frente a 46%), sin embargo, ambos grupos reportaron bajos índices de haber recibido orientación médica sobre la masturbación (7% frente a 4%). "Las conversaciones sobre la menopausia suelen centrarse en la terapia hormonal o los cambios en el estilo de vida, pero el autoerotismo sigue estando relegado", cuestiona la doctora Cynthia Graham, científica sénior del Instituto Kinsey. "Nuestros hallazgos sugieren que la masturbación podría desempeñar un papel importante en el control de los síntomas".

Los investigadores también descubrieron un posible cambio generacional en las opiniones sobre la masturbación, ya que las mujeres perimenopáusicas tenían una probabilidad significativamente mayor que las posmenopáusicas de haber reportado haberse masturbado en el último año y con mayor frecuencia. Asimismo, las mujeres perimenopáusicas se mostraron significativamente más receptivas a la masturbación para aliviar los síntomas en comparación con las posmenopáusicas. Sin embargo, no todas las mujeres estarán abiertas a la idea de la masturbación, independientemente de si esta puede ayudar a aliviar los síntomas; una de cada cinco mujeres encuestadas declaró no haberse masturbado nunca.

Este estudio, financiado por la empresa de bienestar sexual Womanizer, se suma a un creciente cuerpo de investigación que destaca la conexión entre el bienestar sexual y el cuidado de la menopausia. Si bien un manejo eficaz de la menopausia requiere una solución personalizada, una combinación de estrategias, incluido el autoerotismo, probablemente genere los resultados más positivos para la salud.