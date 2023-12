Uno de los problemas sociales más graves que estamos viviendo en estos últimos años es el de los “okupas”, palabra aceptada ya por la Real Academia pese a su enrevesada forma de escribirse, con K en lugar de con C, pero que así se ha aceptado y así también ha tomado carta de naturaleza en el vocabulario y en la ortografía actual del español. En Barcelona el asunto ha llegado a tomar medidas desproporcionadas, merced a la tolerancia y hasta incluso el aplauso de la ex alcaldesa Ada Colau por meterse a vivir en casas de propiedad ajena, sin ningún tipo de relación contractual con el dueño, y con la anuencia y hasta la protección de una ley que deja al aire a personas con inmuebles sin un mínimo de seguridad legal para que nadie se meta a vivir sin su consentimiento. En estas últimas semanas se ha procedido a la evacuación de una serie de viviendas con gentes morando en su interior en un barrio de bastante prestigio, como lo es el de la Bonanova. La operación ha sido bastante violenta y las amenazas de los delincuentes siguen produciéndose asegurando que harán arder los edificios que les han obligado a abandonar.

En Italia, bajo la batuta de su presidenta Giorgia Meloni, se ha anunciado que los okupas tendrán penas de cárcel de hasta siete años para garantizar la seguridad ciudadana y el derecho a la propiedad privada siendo que las fuerzas del Estado facilitarán la devolución inmediata de los domicilios a sus dueños. Esto forma parte de un paquete de medidas –que buena falta nos haría a nosotros también-, para asegurar que la ciudadanía vivirá en unas condiciones de protección que permitan una tranquilidad y unas garantías de las que actualmente no goza. Las protestas no autorizadas y bloqueos de carreteras por parte de grupos ecologistas serán también multados o penados con cárcel así como los timos a ancianos, y se impondrá una estricta regulación a la inmigración ilegal. Me pregunto si en algún momento gozaremos de aplicaciones de normas similares en nuestro país.