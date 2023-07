La OMS reafirma la seguridad del aspartamo y lo desliga del cáncer

Falsa alarma por el aspartamo (E-951). El edulcorante más usado del mundo – y también el más exhaustivamente estudiado–, ha vuelto a salir indemne de una investigación internacional a gran escala. El Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) acaban de publicar los resultados de sus dos informes sobre la potencial carcinogenicidad de este ingrediente- presente en bebidas light, caramelos y chicles, entre otros productos-. En ellos se reconfirma la seguridad del aspartamo y se mantienen las actuales recomendaciones de consumo máximo diario – 40 mg por kg de peso al día, lo que equivaldría, por ejemplo, a 12 latas de refresco–.

Los resultados de los informes de evaluación se han publicado en la revista especializada «The Lancet Oncology» y en la web oficial de la OMS.

Estas conclusiones son coherentes con las de más de 90 agencias de seguridad alimentaria de todo el mundo, incluidas la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha revisado el aspartamo dos veces, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los expertos de la EFSA descartaron ya en 2013 – después de una revisión exhaustiva de la evidencia proporcionada por estudios en animales y humanos– un riesgo potencial de que este edulcorante tan común causara daño a los genes e indujera el cáncer.

«El JECFA ha vuelto a reafirmar la seguridad del aspartamo después de llevar a cabo una revisión exhaustiva, completa y científicamente rigurosa», afirma la secretaria general de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA, por sus siglas en inglés), Frances Hunt-Wood, en un comunicado. «El aspartamo –como todos los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías– ofrece a los consumidores la posibilidad de reducir la ingesta de azúcares, si se usa como parte de una dieta equilibrada, un objetivo fundamental de salud pública».

La petición de evaluación de este edulcorante partió de la IARC, la rama de la OMS dedicada al estudio del potencial cancerígeno de distintas sustancias. El organismo manifestó a la OMS que la reevaluación de riesgo de cáncer del aspartamo era de «alta prioridad» durante el período de 2020-2024.

Sin embargo, desde la ISA detallan que no es el organismo más indicado para pedir esta clase de evaluaciones. «Es importante destacar que la IARC no es un organismo de seguridad alimentaria, y que su clasificación 2B para el aspartamo no tiene en cuenta los niveles de ingesta ni el riesgo real, lo que hace que su revisión sea bastante menos completa que las realizadas por organismos de seguridad alimentaria como el JECFA, y que pueda llegar a confundir a los consumidores», detalla la Asociación.

Tan seguro como el kimchi

Para poner esto en contexto, la clasificación 2B de la IARC sitúa al aspartamo en la misma categoría que el kimchi – col asiática o repollo fermentado– y otros vegetales encurtidos. «La IARC debería ser la primera en aclarar que no está sugiriendo que la gente deba dejar de tomar kimchi en las comidas», añaden, para concluir que «como parte de una dieta y un estilo de vida general saludables, el aspartamo puede ser útil para promover los objetivos de salud pública de reducción de la ingesta de azúcares y, en definitiva, ayudar en el control del peso y el tratamiento de la diabetes, así como con la salud bucodental».

Respecto a este, el pasado mes de mayo la OMS señaló que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos.

Por ello, desaconsejó el uso de aspartamo, sacarina, acesulfamo K, advantame, ciclamatos, neotame, sucralosa, stevia y sus derivados. También detalló que la gente debe reducir el dulce de su dieta, desde edades tempranas, para gozar de una mejor salud.