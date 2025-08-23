Padre e hijo mueren en el plazo de 72 horas por la mordedura de la misma serpiente

Un niño ha muerto hoy por la mordedura de una serpiente venenosa. Este incidente ocurrió apenas dos días después de que su padre falleciera de la misma forma, a manos de la misma serpiente. Ha sucedido en una población de la región marroquí de Esauira.

Los aldeanos, relatan medios marroquíes, aún no se habían recuperado de la conmoción de la pérdida de su padre, cuando llegola noticia de la pérdida de su propio hijo. El incidente generó gran preocupación entre los residentes de la región, quienes expresaron su profunda consternación por la creciente proliferación de serpientes, escorpiones y reptiles venenosos en zonas rurales, e incluso en algunas semiurbanas, lo que pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos en cualquier momento, dados los limitados recursos disponibles para atender este tipo de emergencias.

Los residentes locales alzaron sus voces exigiendo al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con diversas autoridades responsables, que tome medidas urgentes para proporcionar el antisuero y el equipo médico necesarios a los centros de salud cercanos, a fin de evitar que se repitan tragedias similares que podrían cobrar la vida de más personas.