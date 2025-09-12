El Papa llama a los nuevos obispos a enfrentarse a los casos de abusos sexuales

El Papa León XIV ha pedido a los nuevos obispos que aborden de forma inmediata los casos de comportamientos inapropiados de sacerdotes. Así lo manifestó el Pontífice este jueves durante una reunión a puerta cerrada con los prelados, según ha informado el portal oficial del Vaticano "Vatican News".

"No deben ser ignorados, sino tratados con misericordia y verdadera justicia tanto para las víctimas como para los acusados", subrayó el Papa, en respuesta a las preguntas de los obispos ordenados en los últimos doce meses en el Aula del Sínodo Vaticano, informa Ep.

León XIV también animó a los prelados a profundizar en su experiencia pastoral y humana en su nuevo ministerio para responder a las preguntas que los hombres y las mujeres se plantean en estos tiempos. "Las respuestas estándar aprendidas en el seminario hace 25 años ya no son suficientes", añadió el Papa.

Además, preguntado por el uso de las redes sociales, el Papa recomendó cautela y advirtió del peligro de que "cada uno se sienta con derecho a decir lo que quiera, incluso cosas falsas". En este sentido, invitó a "buscar ayuda de profesionales de la comunicación".

Por otra parte, el Pontífice reiteró la necesidad de tender puentes y buscar el diálogo, incluso donde los cristianos son minoría; y enfatizó la importancia del respeto por las personas de otras tradiciones religiosas.

En respuesta a una pregunta sobre la creación y las crisis ambientales, prometió que "la Iglesia estará presente" en este tema.