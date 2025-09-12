Encuentra un gusano vivo en un plato de ostras y alucina con la respuesta del restaurante: "Tranquilo…"

Un cliente de un restaurante de sushi en Perugia (Italia) denunció haber encontrado un gusano en uno de los platos que le sirvieron. El hallazgo, difundido en redes sociales y recogido por el medio local Umbria24, generó sorpresa entre los comensales y reacciones inmediatas por parte del establecimiento.

Según los propietarios, el gusano no supone ningún riesgo para la salud de los consumidores y podría proceder del pescado crudo, algo contemplado en la normativa de seguridad alimentaria y neutralizado mediante la congelación previa obligatoria en Italia y en la Unión Europea. Los expertos consultados explicaron que se trataba de un gusano marino inofensivo, que en ocasiones puede aparecer de forma natural en mariscos frescos sin implicar peligro para el consumo.

El dueño del restaurante recalcó lo excepcional del suceso, asegurando que algo así ocurre “una vez cada mil” ostras. La empresa proveedora de pescado, con sede en Roma, respaldó su versión y confirmó que el organismo era inocuo. “No es un parásito y no es peligroso”, insistió el propietario, quien incluso señaló que la aparición del gusano podría interpretarse como una prueba de la frescura del producto, un detalle tan curioso como insólito en un plato de sushi.

Aun así, el incidente ha reavivado la preocupación sobre los controles sanitarios en la hostelería, en particular en locales especializados en pescado crudo como los de sushi. El restaurante insiste en que cumple con todas las obligaciones legales y que se trata de un caso aislado que no debería generar alarma entre los clientes habituales. En la misma línea, biólogos consultadosseñalaron que, aunque la presencia del gusano pueda resultar desagradable, se trata de un organismo inocuo cuando aparece en su hábitat natural o en productos marinos no contaminados.