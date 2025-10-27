El Papa se reunirá con los presidentes de Turquía y Líbano

El Papa León XIV visitará, como hicieron sus predecesores, la Mezquita Azul de Estambul y rezará en el lugar de la devastadora explosión que se produjo en el puerto Beirut en 2020 en el que será su primer viaje internacional a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según el programa que difundió este lunes la oficina de prensa del Vaticano.

En los numerosos actos de este primer viaje, León XIV también mantendrá reuniones con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y con el de Líbano, Joseph Aoun, donde también estarán muy presentes las negociaciones sobre el plan para Gaza, informa Efe.

El viaje del pontífice iniciará con la obligada visita al Mauseleo de Ataturk y después se producirá la reunión con Erdogan en Ankara.

El día siguiente, León XIV viajará a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea para participar en un encuentro ecuménico, y el motivo principal de este viaje, ya que Francisco había prometido su presencia en mayo en esta efeméride.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I.

El sábado, como Francisco y Benedicto XVI, visitará la mezquita de Sultan Ahmet, conocida como la Mezquita Azul, en Estambul, y celebrará una misa en el "Volkswagen Arena" para la comunidad católica, entre otros actos de una apretada agenda.

Francisco visitó Turquía en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el último papa que visitó el Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012.

Tras una oración en la catedral armena y su asistencia a la Divina Liturgia y la liturgia eucarística del rito bizantino, en la Iglesia de San Jorge, se trasladará el domingo a Estambul, para la segunda etapa, y cumplirá con el sueño del Papa argentino de "abrazar" a Líbano, donde tantos mensajes lanzó para elogiar a su población ante la grave crisis económica y el estancamiento político.

En Beirut mantendrá encuentros con los representantes de la comunidad católica del país, con jóvenes y con el resto de las religiones.

Antes de regresar a Roma, acudirá a la zona cero de la explosión en el puerto de Beirut del 4 de agosto de 2020 que causó más de 200 muertos y 7.000 heridos y una enorme devastación. Concluirá la visita con una misa que se espera multitudinaria en el paseo marítimo de Beirut.

León XIV recibió en junio en el Vaticano a Aoun, cristiano maronita, quien le entregó entonces la invitación oficial para visitar este país multiconfesional y donde los cristianos son el 34% de la población.