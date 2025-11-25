Una pareja es condenada a 42 años de cárcel por prostituir a mujeres en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una pareja -un hombre y una mujer- por siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución lucrativa. Cada delito conlleva seis años de prisión, aunque la pena máxima efectiva será de 18 años.

Además, se les prohíbe de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de las siete víctimas durante diez años y deberán cumplir cinco años de libertad vigilada tras la condena.

También se les condena por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con diez meses de multa, y al decomiso de un vehículo Audi Q7, teléfonos móviles entregados a las víctimas, una lámpara led usada para fotografiarlas y el dinero intervenido.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar con hasta 46.000 euros a las siete víctimas que declararon como testigos en el juicio.

Según la sentencia, ambos acusados captaban a mujeres colombianas en su país de origen, gestionaban su traslado a España y las explotaban sexualmente en varios pisos de Cáceres.

Las pruebas incluyeron declaraciones de testigos protegidas, geolocalizaciones, imágenes de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas que evidenciaron su implicación directa en la organización de los servicios sexuales y el control de las víctimas.

La investigación comenzó en noviembre de 2023 tras la denuncia de una mujer que ejercía la prostitución en la ciudad. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.