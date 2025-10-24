Una pareja multimillonaria anuncia que donará su fortuna de 94.000 millones de euros y no dejará herencia a sus hijos

En un gesto que redefine la filantropía moderna, los multimillonarios Rich y Nancy Kinder han anunciado su intención de donar el 95% de su fortuna, valorada en unos 11.000 millones de dólares (aproximadamente 10.400 millones de euros), a causas benéficas. La decisión, que los sitúa entre los grandes donantes del mundo, responde a una motivación personal: dejar un legado ético y transformador para sus nietos y futuras generaciones.

La mayor parte de las donaciones se canalizarán a través de la Kinder Foundation, creada en 1997, que ya ha destinado más de 900 millones de dólares a proyectos locales en el sur de Texas. Entre sus iniciativas destacan la renovación de espacios verdes urbanos, el impulso a la educación pública y la financiación de centros médicos, como el nuevo hospital especializado en cáncer infantil.

“Queremos que nuestros nietos no solo se sientan orgullosos, sino que también entiendan que tienen una responsabilidad con el mundo”, declaró Nancy Kinder a la cadena ABC13, subrayando el valor de retribuir a la sociedad lo recibido.

La pareja forma parte del Giving Pledge, una iniciativa impulsada por Bill Gates y Warren Buffett que anima a los más ricos del planeta a donar al menos la mitad de su patrimonio. No obstante, expertos como Connie Collingsworth, exdirectiva de la Fundación Gates, advierten que el crecimiento del patrimonio de los multimillonarios suele superar el ritmo de sus donaciones, lo que hace imprescindible una planificación filantrópica rigurosa y sostenida.

Con esta decisión, los Kinder no solo renuncian a dejar herencia directa a sus hijos, sino que apuestan por una jubilación dorada con impacto social, marcando un precedente en la forma en que las grandes fortunas pueden transformar comunidades.