El peor programa que puedes poner en tu lavadora: es un auténtico desperdicio de agua

En muchos hogares se repite el mismo gesto: llenar la lavadora, girar la rueda y elegir el ciclo que parece más práctico para el día a día. Lo que pocos saben es que existe un programa que resulta ser el más ineficiente de todos y que puede estar incrementando tanto la factura de la luz y el agua como el desgaste del electrodoméstico.

La lógica invita a pensar que un ciclo breve ahorrará recursos. Pero la realidad demuestra lo contrario: cuanto menos tiempo dura el lavado, más intensamente trabaja el aparato para conseguir un resultado aceptable en menos minutos. Esto se traduce en un tambor que gira con cargas a menudo reducidas, en un incremento indiscutible del agua que entra en cada fase y en una exigencia de energía constante y poco optimizada.

Los propios fabricantes lo reconocen de forma indirecta: basta deslizar entre los diferentes modos de la lavadora para comprobar en la pantalla cómo cambian los indicadores de consumo. Al seleccionar este programa, los valores se disparan en comparación con otros ciclos más largos y planificados para la eficiencia.

El llamado programa rápido es, según los expertos, la peor elección si se busca un equilibrio entre limpieza y ahorro. Lo que parecía una ventaja se convierte en un mal negocio: derroche de agua, consumo eléctrico más alto y menor vida útil de la máquina, obligada a rendir a un ritmo poco natural.

Qué usar en su lugar

El contrapunto lo ofrece el ya asentado modo ECO, presente en casi todos los modelos modernos. Diseñado para consumir lo mínimo, este ciclo ajusta automáticamente el volumen de agua a la cantidad real de ropa y opera a temperaturas moderadas. El tiempo, eso sí, se multiplica: puede llegar a extenderse hasta tres horas.

Consejos para un uso eficiente

Reservar el programa rápido solo para emergencias, nunca como hábito.

Asegurarse de llenar el tambor con cargas completas para maximizar el rendimiento.

Ajustar las dosis de detergente y suavizante a lo indicado: usar más no garantiza mejor limpieza y sí más consumo.